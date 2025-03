In turbulenten Börsenzeiten kommt es auf die Psychologie an

In volatilen Phasen zeigten sich laut Löschen oft, welche Unternehmen wirklich solide aufgestellt sind. Daher rät er zu Qualitätsaktien mit starken Bilanzen, stabilen Cashflows und nachhaltigen Geschäftsmodellen. Diese bieten oft attraktive Dividendenrenditen. Ein ETF, der auf Unternehmen mit nachhaltig attraktiver Dividendenpolitik setzt, ist etwa der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1T8GD). Mehr dazu erfährst du in der ETF- Extra-Magazin Ausgabe 3 (2025). Hier geht es zum Shop .

„Der alte Hut Streuung mindert das Risik“ gilt nach wie vor, aber wir müssen ihn neu interpretieren. In einer globalisierten Wirtschaft reicht es nicht mehr, einfach Aktien verschiedener Branchen zu mischen. Echte Diversifikation bedeutet, über Anlageklassen, Regionen und Strategien hinweg zu denken“, sagt Heiko Löschen, Vermögensverwalter bei der GSP asset management GmbH in Münster und rät, dass du dein Portfolio um Elemente ergänzt, die sich in Krisenzeiten bewährt haben. Dazu gehören nach Ansicht Löschens Edelmetalle, Immobilien und ausgewählte Rohstoffe . Alternative Investments wie Private Equity oder Infrastruktur könnten stabilisierend wirken – vorausgesetzt, du hast den langen Atem dafür.

Flexibilität durch liquide Mittel

Cash-Beständen erscheinen in Zeiten sinkender Zinsen eher unattraktiv. Doch eine gesunde Cashquote ermöglicht es, schnell auf Opportunitäten zu reagieren, die sich in volatilen Märkten ergeben. Löschen rät: Halte je nach Risikoneigung zehn bis 20 Prozent deines Portfolios in hochliquiden Mitteln. Das gibt die Flexibilität, bei Kursrücksetzern gezielt zuzukaufen, ohne bestehende Positionen auflösen zu müssen.

Tipp: Du möchtest Geld parken? Dann nutze den Tagesgeld-Vergleich.

Psychologie als Erfolgsfaktor

„Letztlich ist erfolgreiches Investieren in volatilen Märkten eine Frage der mentalen Stärke“, stellt Löschen fest. Panikverkäufe sind der häufigste Grund, warum Anlegerinnen und Anleger langfristig hinter der Marktentwicklung zurückbleiben. Sollt es dir schwerfallen, deine Strategie durchzuziehen, so passt möglicherweise dein Portfolio nicht zu dir. Nutze also den Risikorechner. Halt dann an deinem ETF-Weltportfolio und sitze Krisen aus. Langfristig sind das nur kurzzeitige Dellen.