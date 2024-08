Die Aktienkurse purzeln: So solltest du dich jetzt verhalten

Was zwingt die Aktienkurse in die Knie?

Wenn du dir diverse Welt-ETFs näher ansiehst, wirst du feststellen: Der weltweite Aktienmarkt wird von den USA dominiert. Doch die scheinbar vor Kraft strotzende US-Wirtschaft bekam Blessuren ab. Denn die Arbeitsmarktdaten fielen zuletzt relativ schlecht aus. Das wiederum könnte den bevorstehenden Wirtschaftsabschwung unterstreichen.

Zudem scheint die Luft für die Zugpferde dünner zu werden. Denn der US-Markt wurde jahrelang von den großen Tech-Konzernen, den „Glorreichen Sieben“, angetrieben. „Die großen US-Tech-Konzerne, die als Magnificent Seven oder die Glorreichen Sieben bezeichnet werden, haben 2024 bisher rund 54 Prozent zur Wertentwicklung des S&P 500 beigetragen. Das bedeutet, die übrigen 493 Aktien hatten eine geringere Auswirkung auf die Index-Performance“, sagt Lukas Ahnert, Xtrackers Senior Product Specialist – Index Strategy & Analytics. Die Bewertung erscheint mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38 relativ hoch und auch die fernöstliche Konkurrenz schläft nicht. „Die Konkurrenz von Shein und Temu übt Druck auf das Einzelhandelssegment von Amazon aus“, meint Andrew Ye, Investment Strategist von Global X.

„Besonders bei Microsoft hat sich bei der Vorlage der aktuellen Zahlen bestätigt, dass der Software-Konzern weiterhin stark in Künstliche Intelligenz investieren muss“, mahnt Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF. Daneben kam jüngst die Meldung heraus, dass Starinvestor Warren Buffett seine Apple-Position extrem senkte. Er stieß fast die Hälfte seines Bestands ab. Die US-Tech-Sparte hat sicher weiterhin riesiges Potenzial, doch es zeigt sich immer wieder, dass keine Branche ewig nur nach oben zeigt. Und auch Branchenrotationen sind völlig normal und in einem breit gestreuten Depot ohnehin kein Problem, womit wir gleich im Mutmacherteil dieses Beitrags angekommen sind.

Die Aktienkurse fallen: Was sollte ich jetzt tun?

Wir wollen dir mit diesem Artikel keinesfalls den Sommer vermiesen. Im Gegenteil: Wir zeigen dir, wie du problemlos durch solche Krisen kommst und sie vielleicht sogar noch gewinnbringend nutzen kannst. Der heftige Absturz Japans und die möglicherweise eingeläutete Normalisierung der Bewertungen der „Glorreichen Sieben“ ist einmal mehr ein guter Beweis für die Wirksamkeit der breit gestreuten Geldanlage.

Setzt du nur auf ein Land, nimmst du solche Talfahrt wie in Japan voll mit. Baust du nur auf eine Branche, gilt das Gleiche. Der Blick in den Rückspiegel zeigt, dass es immer einen Wechsel der dominierenden Branchen gab. „Vor der globalen Finanzkrise waren Finanzwerte (mit 22 % des MSCI ACWI IMI Index) und Energie (11 %) die größten Sektoren am Aktienmarkt. Die Bedeutung beider ist jedoch in den letzten zehn Jahren relativ und sukzessive geschrumpft. Finanz- und Energiewerte machen nun 15 Prozent beziehungsweise weniger als fünf Prozent des Index aus. In der Zwischenzeit war der Aufstieg von Technologieunternehmen in den USA und darüber hinaus einer der wichtigsten Performancetreiber für globale Aktien und spiegelt sich im aktuellen Sektor-Mix wider“, sagt Markus Weis, Leiter SPDR ETFs Deutschland und Österreich.

In einem Welt-ETF passen sich die dominanten Branchen automatisch an und du läufst nicht Gefahr, abgehängt zu werden. Und das gilt auch für Länder. Hierzu ist das bereits erwähnte Japan ohnehin ein hervorragendes Beispiel. Der Überflieger der 1980er Jahre konnte 34 Jahre lang nicht mehr sein Allzeithoch erreichen. Das kann dir bei – bewusst oder unbewusst – eingegangenen Wetten auf einzelne Länder theoretisch immer passieren. Einzelne Länder können immer ins Stock geraten, einzelne Unternehmen können sogar komplett in die Bedeutungslosigkeit abrutschen oder pleite gehen.