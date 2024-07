Industrieländer-ETFs sind eine attraktive Option für Anleger, die in wirtschaftlich starke und entwickelte Länder investieren möchten.

Die Volkswirtschaften der Industrieländer sind häufig stabiler und weniger volatil als die der Schwellenländer. Eine reife demografische Struktur und etablierte politische und regulatorische Systeme unterstützen ein stetiges Wirtschaftswachstum, auch wenn die Wachstumsraten in diesen Regionen niedriger sein können als in Schwellenländern. Dennoch dürfen ETFs auf Industrieländer in einem breit diversifizierten globalen Portfolio nicht fehlen.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Industrieländer-ETFs am besten abschneiden und welche Vor- und Nachteile sie haben. So kannst du herausfinden, welcher Industrieländer-ETF am besten zu dir passt.