Das steckt hinter dem neuen Kinderdepot von Trade Republic

Kinderdepot soll Rentenlücke schließen

„Das Rentensystem ist in Zukunft nicht sicher. Unseren Kindern werden eine marode Altersvorsorge und hohe Staatsschulden hinterlassen. Nur der eigene, frühe Vermögensaufbau wird der jungen Generation dabei helfen, in Sicherheit alt zu werden. Mit dem Trade Republic Kinderdepot schaffen wir die die Grundlage für Millionen von jungen Sparern in Deutschland“, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „Wir bieten das einfachste, günstigste und attraktivste Angebot, ab dem Tag der Geburt finanziell vorzusorgen. Die Fondskosten ausgewählter ETFs entfallen und werden mit dem Trade Republic Kindergeld bis zum 18. Lebensjahr automatisch reinvestiert. Das ist weltweit einmalig.“

Hier geht es zum Kinderdepot von Trade Republic *.

Kinderdepot eröffnet Steuervorteile

Neben kostenfreien Sparplan-Ausführungen sowie aktuell 2,25 Prozent Zinsen, jährlich auf das gesamte Guthaben winkt noch der Steuervorteil. Als zusätzliches Plus können Eltern den jährlichen Steuerfreibetrag ihrer Kinder von potenziell rund 13.000 Euro nutzen. So lassen sich über die Jahre hinweg mehrere tausend Euro an Steuern sparen – ein entscheidender Vorteil.

Frühstart-Rente der Regierung

Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder von der von der neuen Bundesregierung angestrebten Frühstart-Rente berichtet. Demnach sollen laut Koalitionsvertrag Kinder ab dem sechsten Lebensjahr außerdem von einer staatlichen Förderung von zehn Euro pro Monat profitieren. Dieser Beitrag ist ein erster Schritt und kann nach Einführung durch die neue Regierung das angesparte Kapital im Kinderdepot ergänzen und junge Menschen an den Kapitalmarkt heranführen. Große Neobroker haben darauf bereits regiert. Erst jüngst ging Konkurrent Scalable Broker mit einem Depot für Kinder an den Start, nun folgte Trade Republic. Solche Angebote sind zu begrüßen, da sich bei der Geldanlage mit ETFs langer Atem auszahlt.

So machst du deine Kinder reich

Die Verantwortlichen von Trade Republic rechnen vor: Wer beispielsweise ab der Geburt 100 Euro monatlich anlegt und eine durchschnittliche Jahresrendite von sieben Prozent erzielt, kann zum 18. Geburtstag über mehr als 43.000 Euro verfügen. Zum Vergleich: Der MSCI World Index hat laut Daten des Deutschen Aktieninstituts (DAI) in den vergangenen 20 Jahren durchschnittlich 8,6 Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaftet.

Setzt man die monatlichen Einzahlungen ab dem 18. Geburtstag aus und lässt das angesparte Vermögen bis zum Rentenbeginn weiter am Markt investiert, wird man im Ruhestand mehr als 1.000.000 Euro angesammelt haben, so die Rechnung von Trade Republic. Denn frühes Sparen macht den Unterschied – ob für das Studium, den Start in die Selbstständigkeit oder die spätere Altersvorsorge.

Bei diesen ETFs entfallen die laufenden Kosten

Für den Nachwuchs geht Trade Republic noch einen Schritt weiter. Beim „Trade Republic Kindergeld“ reinvestieren Trade Republic und Vanguard jetzt zusätzlich die laufenden Fondskosten ausgewählter Vanguard ETFs monatlich direkt in das Kinderdepot, bis zum 18. Lebensjahr. Enthalten sind neben dem bekannten Vanguard FTSE All World (WKN: A2PKXG) auch der Vanguard ESG Global All Cap (WKN: A2QL8U) und der Vanguard LifeStrategy 80 (WKN: A2P7TF).

Aktions-ETFs für das Kinderdepot

ETF WKN Vanguard FTSE All World A2PKXG Vanguard ESG Global All Cap A2QL8U Vanguard LifeStrategy 80 A2P7TF Quelle: Trade Republic

Sparen als Familienprojekt

Damit unterstützt jeder eingezahlte Euro zu 100 Prozent den Vermögensaufbau. Das Kinderdepot setzt zudem auf einen gemeinschaftlichen Ansatz: Über die neue Sparpaten-Funktion können Freunde und Familie das Kind regelmäßig durch Einzahlungen unterstützen. So wird die finanzielle Vorsorge zur Gemeinschaftsaufgabe und aus einem Kinderdepot ein echtes Zukunfts-Geschenk.

Das Kinderdepot von Trade Republic in der Übersicht