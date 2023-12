Nächste Zündstufe: Trade Republic erhält Vollbanklizenz – und will mehr

Trade Republic: Die weiteren Pläne und Inspiration aus den USA

„Mit dem Erhalt der Vollbanklizenz öffnet sich ein neues Kapitel in der bisherigen Entwicklung von Trade Republic“, sagt Trade Republic Mitgründer Christian Hecker Gemeinsam mit den Kunden wollen die Berliner „weiter stark wachsen und eines der wichtigsten Finanzinstitute Europas aufbauen“. Keine Frage, mit dieser Nachricht setzt der Neobroker seinen positiven Newsflow der vergangenen Wochen fort: vier Prozent Guthabenzinsen auf dem Verrechnungskonto, Öffnung des Anleihehandels für Privatanlegerinnen und -anleger und der App-Relaunch – auch wenn dieser nicht durchweg gut ankam.

Tipp: Du bist auf der Suche nach einem passenden Depot? Hier findest du unseren Broker-Vergleich und wirst sicher fündig.

Was steht als nächstes an? Trade Republic Girokonten? Kreditgeschäft? Hier geben sich die Berliner noch bedeckt. Eine Neobank nach dem Vorbild der N26 will Trade Republic nicht sein. Allerdings gibt es mit dem Finanzdienstleister Charles Schwab eine Inspirationsquelle aus den USA. Das Institut aus Texas ist in mehreren Bereichen tätig. Neben dem Banking- und Brokerage-Geschäft betreibt es auch eine Vermögensverwaltung. Wie es heißt, soll es bereits in wenigen Wochen weitere News geben. Vermutlich im Januar, denn dann feiert Trade Republic seinen fünften Geburtstag. Hecker macht dennoch klar: „Der Fokus bleibt unverändert auf dem einfachen, sicheren und günstigen Aufbau von Vermögen.“