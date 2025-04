Koalitionsvertrag: Das steht zur Altersvorsorge und zum Altersvorsorgedepot drin

Altersvorsorge hat es in den Koalitionsvertrag geschafft

Gibt man in der PDF-Datei zum Koalitionsvertrag in der Suchfunktion „Altersvorsorge“ ein, so taucht der Begriff viermal auf. Da könnte die neue Bundesregierung in puncto Altersvorsorge sicher noch einiges von Schweden lernen. Diesem Thema widmen wir uns separat.

Das Altersvorsorgedepot hat es in den Koalitionsvertrag geschafft, aber …

Die Hauptsäule des Altersvorsorgekonzepts ist die Frühstart-Rente, die zum 1. Januar 2026 eingeführt werden soll. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu wörtlich:

„Wir wollen für jedes Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr, das eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, pro Monat zehn Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot einzahlen. Der in dieser Zeit angesparte Betrag kann anschließend ab dem 18. Lebensjahr bis zum Renteneintritt durch private Einzahlungen bis zu einem jährlichen Höchstbetrag weiter bespart werden. Die Erträge aus dem Depot sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei sein. Das Sparkapital ist vor staatlichem Zugriff geschützt und wird erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze ausgezahlt.“

Zusätzlich wolle die neue Bundesregierung die betriebliche Altersversorgung stärken und deren Verbreitung besonders in kleinen und mittleren Unternehmen und bei Geringverdienern weiter vorantreiben. Die Geringverdienerförderung wolle man zudem verbessern. Die betriebliche Altersvorsorge soll digitalisiert, vereinfacht, transparenter und entbürokratisiert werden. Die Portabilität der betrieblichen Altersvorsorge für Arbeitnehmer bei einem Arbeitgeberwechsel will die Regierung erhöhen.

Was ist von der Frühstart-Rente zu halten?

Besonderes Augenmerk gilt der sogenannten Frühstart-Rente, deren Früchte allerdings erst deine Kinder ernten können, hier wäre nach Ansicht vieler Experten mehr drin gewesen. „Die Frühstart-Rente ist zwar ein origineller Schritt zur Nutzung der Ertragsstärke von Aktien in der privaten Altersvorsorge. So können junge Menschen früh positive Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt sammeln, von den Erträgen profitieren und langfristig Vermögen aufbauen. Allerdings darf die Bundesregierung nicht hier stehen bleiben“, sagt Henriette Peucker, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts.

Es regt sich Kritik am Vorgehen der Bundesregierung. Denn das bereits 2024 präsentierte Altersvorsorgedepot der FDP sah wesentlich umfangreichere Förderungen für Privathaushalte vor. Der damalige Finanzminister Christian Linder (FDP) wollte damit generationenübergreifend die Aktienkultur am Vorbild Schwedens fördern. Das jetzige Unions-SPD-Konzept fördert dagegen nur Kinder in überschaubarem Maß und schafft neue Bürokratie. Es braucht nämlich jährlich einen Nachweis, dass die Kinder noch in Ausbildung sind. Zum anderen spricht es vermutlich ohnehin primär kapitalmarkt-affine Eltern an, die sowieso für ihre Kinder sparen. Milieus, die wenig bis keine Berührungen mit dem Kapitalmarkt haben, dürften sich so jedenfalls nicht ansprechen lassen. Hier wäre möglicherweise Finanzbildung der größere Hebel, nutze also fleißig unseren Wissensbereich. Die Frühstart-Rente ist für informierte Eltern sicherlich ein Zuckerl, der ganz große Wurf für die Gesellschaft ist sie sicher nicht.

Reform der Riester-Rente

Auch bei der Riester-Rente zeichnen sich Veränderungen ab. Dazu heißt es:

„Wir werden die bisherige Riester-Rente in ein neues Vorsorgeprodukt überführen, von bürokratischen Hemmnissen befreien und mit dem Verzicht auf zwingende Garantien sowie der Reduzierung der Verwaltungs-, Produkt- und Abschlusskosten reformieren. Wir prüfen eine Ausweitung des Kreises der Förderberechtigten. Wir wollen dieses neue Produkt mit einer möglichst einfachen staatlichen Förderung für Bezieherinnen und Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen begleiten. Kern der reformierten Riester-Rente wird ein Anlageprodukt sein, das es auch in Form eines Standardproduktes geben soll.“

Doch was sagen Fachleute dazu? „Wichtig ist, den Kapitalmarkt zur Stabilisierung aller drei Säulen der Altersvorsorge zu nutzen. Wir begrüßen daher die von den Koalitionspartnern vorgesehene Reform der Riester-Rente und gehen davon aus, dass mit dem Ziel eines neuen Vorsorgeprodukts die Einführung eines Altersvorsorgedepots verbunden ist. Trotz dieser Maßnahmen bleiben wir in Deutschland deutlich hinter dem internationalen Standard zurück. Das Ziel ist, dass auch die Menschen in Deutschland endlich von der Ertragsstärke von Aktien, Aktienfonds und anderen Kapitalmarktanlagen umfassend profitieren können. Ihre Nutzung in allen drei Säulen der Altersvorsorge in Deutschland gehört daher auf die Agenda dieser Legislaturperiode,“ erklärt Peucker.

Welche Produkte wähle ich für mein Kind für die Frühstart-Rente?

Wenn du Kinder im förderfähigen Alter hast, solltest du auf breit streuende, globale Aktien-ETFs setzen. Der Nachwuchs ist jung genug, um kurzfristige Rücksetzer zu verkraften, zumal die langfristigen Renditeaussichten beachtlich sind. Durch die weltweite Streuung optimierst du das Chance-Risiko-Verhältnis. Zudem läufst du aufgrund der monatlichen Ausführungen ohnehin nicht Gefahr, alles zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt investiert zu haben. Informiere dich also bereits heute über Welt-ETFs als Basisanlage.