Koalitionsvertrag: Die neue Bundesregierung lässt die Renten-Reform liegen

Bei der Altersvorsorge wäre mehr drin gewesen

Keine höheren Freibeträge, kein Generationenkapital, kein Staatsfonds – obwohl alles auf dem Tisch läge, Kenfo lässt grüßen. Kenfo steht für den Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Das ist bereits ein erfolgreicher Staatsfonds, der allerdings leider nicht der Gesamtbevölkerung zugutekommt. Hier geht es zum Video über den Kenfo.

Und es gibt keine umfassende Unterstützung, um aus Deutschland ein Land der Aktionäre zu machen, obwohl auch hier dank des FDP-Konzepts eine fertige Lösung in der Schublade schlummert. Stattdessen bekommen wir nun die sehr abgespeckte Frühstart-Rente. Sie sieht vor, dass der Staat ab dem 1. Januar 2026 jedem Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr zehn Euro im Monat spendiert und dieses Geld auf ein Altersvorsorgedepot einzahlt – also in Aktien, ETFs oder andere Wertpapiere investiert. Das Depot gehört dem Kind selbst.

Reicht das, um die Aktienkultur in Deutschland zu verbessern?

„Zum einen ist fraglich, ob der Zeitpunkt der Frühstart-Rente sinnvoll gewählt ist, wenn das Ziel sein soll, kapitalgedeckte Altersvorsorge in Deutschland zu stärken. Die wesentliche Phase der Altersvorsorge beginnt im Allgemeinen mit der beruflichen Profilierung am Arbeitsmarkt. Die staatlich finanzierte Ansparphase der Frühstart-Rente beginnt mit sechs Jahren und endet mit 18 Jahren. Den Zeitraum zwischen dem Ende der Ansparphase – 18 Jahre – und der Etablierung im Berufsleben – circa 35 Jahre – müssten die jungen Erwachsenen dann neben Ausbildung, Studium und Familiengründung überbrücken“, sagt Ruth Schüler, Rentenexpertin beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln.

Die Regierung sollte überlegen, auf Finanzbildung zu setzen, so wie wir etwa mit unserem Wissensbereich. „Forschungsergebnisse zur finanziellen Bildung zeigen, dass Interventionen besonders dann wirksam sind, wenn sie zu einem „teachable moment“ durchgeführt werden, also, wenn das erlernte Wissen oder die eingeübten Praktiken auch angewendet werden können. Bei der Frühstart-Rente müsste hier ein langer Zeitraum zwischen der Intervention und dem „teachable moment“ überbrückt werden“, stellt Schüler fest. Zudem reiche auch die Frühstart-Rente nicht aus, um die Altersvorsorgelücke zu decken. Hier bestehe die Gefahr, dass die junge Generation in vermeintlicher Sicherheit gewogen werde und verpasst, selbst aktiv zu werden. Am Rande bemerkt könnte sich durch die Frühstart-Rente ein neues Bürokratiemonster bilden, für eine Förderung, die kaum der Rede wert ist – und vor allem hauptsächlich von Eltern genutzt wird, die über finanzielle Bildung verfügen, womit wir wieder beim Thema der Finanzbildung wären.

Und was steht für Krypto-Anhänger drin?

Antwort: Ganz wenig. Die SPD wollte zunächst die einjährige Haltefrist auf Krypto-Gewinne kippen – Durchatmen bei Krypto-Fans. Denn das Thema ist wohl vom Tisch. „Dadurch, dass der Koalitionsvertrag keine Änderungen der Jahreshaltefrist für Kryptoassets vorsieht, erwarten wir auch keine Änderung der bestehenden Situation: Im Bereich der börsengehandelten Krypto-Investmentprodukte sind jene, die physisch hinterlegt sind und mit einer Auslieferungsoption angeboten werden, ab einer Haltedauer von zwölf Monaten von allen Steuern befreit, zumindest nach derzeitiger Auslegung der Richtlinien des Bundesfinanzministeriums“, erklärt Bernhard Wenger, Leiter Nordeuropa bei 21Shares, der in der Steuerbefreiung positive Impulse für das Krypto-Universum sieht.

Die Renten-Reform bleibt aus

Neben der Altersvorsorge ist auch das Thema der Renten nicht wirklich nachhaltig gelöst. Der Koalitionsvertrag vertagt die dringend notwendige Reform der gesetzlichen Rente ein weiteres Mal. So ist vorgesehen, das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 in der Höhe von 48 Prozent gesetzlich abzusichern. Eine Evaluierung der Finanzierungsgrundlagen ist für das Jahr 2029 geplant. Damit steht fest, dass es in der 21. Legislaturperiode keine durchgreifende Reform des Rentensystems geben wird. 2029 endet die Wahlperiode und der nächste Wahlkampf steht an. Selbst wenn die Evaluierung zum Ergebnis kommt, dass klarer Handlungsbedarf besteht, werden die Koalitionäre keine Entscheidung mehr in der Rentenpolitik kurz vor der nächsten Bundestagswahl treffen.