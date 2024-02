Das leistet die neue digitale Vermögensverwaltung von Raisin

Vermögensverwaltung: So funktioniert das Garantieportfolio

Ein Beispiel: Stehen 50.000 Euro zur Verfügung, kann bei einem Anlagehorizont von fünf Jahren der Großteil des Geldes in ein Festgeld gesteckt werden, sodass am Ende wieder der volle Anfangsbetrag von 50.000 Euro steht. Bei vier Prozent jährlicher Verzinsung müssten hierfür rund 41.000 Euro in das Festgeld fließen. Die übrigen 9.000 Euro können während der fünf Jahre am Kapitalmarkt angelegt werden und bei einer durchschnittlichen erwarteten Rendite von 7,5 Prozent p.a. zusätzlich zum Zinsertrag des Festgelds rund 3.900 Euro erwirtschaften.

Als Gesamtrendite stünden am Ende nicht nur 8.333 Euro Zinsen aus einem Festgeld, sondern 12.244 Euro. Bei breiter Streuung – wie in der digitalen Vermögensverwaltung – besteht kein Totalverlustrisiko, sondern ein historisches Maximalverlustrisiko von 16,5 bis 46,8 Prozent abhängig von der gewählten Risikoklasse. Damit steigt das Budget, das in den Kapitalmarkt investiert werden kann, sogar bei 100 Prozent Aktienquote auf rund 45 Prozent an. Bei richtiger Verteilung kann man mittelfristig also sicher ohne Verlustrisiko im Hinblick auf das Gesamtportfolio erhebliche Teile in Aktien und Anleihen investieren – daher der Name Garantieportfolio.