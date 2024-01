Sparkassen-Tochter Deka bietet nun einen Robo-Advisor an

Mit Deka-Connect+ schickt Deka, das Wertpapierhaus der Sparkassen, neben Bevestor * einen weiteren Robo-Advisor ins Rennen.

Ein neuer Robo-Advisor ist da. Solche Meldungen tauchten in den vergangenen Jahren immer wieder auf, aber diesmal handelt es sich um ein Gewächs der Sparkassen. So erweitert die Deka-Gruppe ihr Angebot um eine multikanalfähige und digitale fondsgebundene Vermögensverwaltung für Sparkassenkunden. Dabei stehen den Anlegern mehrere Varianten und je nach Chance-Risikoprofil vier Portfolios mit unterschiedlicher Aktienquote (30 bis 100 Prozent) zur Auswahl. Die Basisvariante beinhaltet jeweils einen weltweit investierenden Aktien- und Anleihebaustein. Ergänzend können bis zu drei Themenbausteine beigemischt werden. Dabei handelt es sich um Zukunftsthemen aus den Bereichen Gesundheit, Technologie und Gesellschaftlicher Wandel. „Wer sich etwas ansparen und ein Vermögen aufbauen will, für den führt kein Weg an Fonds und Wertpapieren vorbei“, erklärt Georg Stocker, Vorsitzender des Vorstands der Deka Bank.