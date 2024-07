Gut zu wissen: Backwardation und Contango beschreiben die Preisstrukturen von Terminkontrakten an den Rohstoffmärkten und sind für Rohstoff-ETFs entscheidend. Backwardation tritt auf, wenn die zukünftigen Lieferpreise niedriger sind als die aktuellen Kassapreise, was zu positiven Rollrenditen und höheren ETF-Renditen führen kann. Contango hingegen bedeutet, dass die zukünftigen Lieferpreise höher als die Kassapreise sind, was zu negativen Rollrenditen und niedrigeren ETF-Renditen führt. Anleger sollten diese Konzepte bei Investitionen in Rohstoff-ETFs beachten, da sie die Gesamtrendite erheblich beeinflussen können.