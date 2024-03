Was bei Investments in den Rohstoffsektor derzeit zu beachten ist

Rohstoffsektor: Auf lange Sicht überwiegen die Kaufargumente

Auf den wichtigsten Rohstoff der Welt Rohöl wirken derzeit besonders viele Unsicherheitsfaktoren, die dessen Angebot stark beeinflussen. In westlichen Industrienationen versuchen diverse Regierungen zwar das Ende von Fahrzeugen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren zu beschleunigen und den Absatz von Elektrofahrzeugen zu forcieren, bevölkerungsreiche Länder wie China und Indien sind aufgrund ihres enormen Nachholpotenzials weiterhin für einen großen Teil des globalen Ölnachfragewachstums verantwortlich. Ob die mit fossilen Brennstoffen betriebenen Autos tatsächlich aussterben werden, darf daher bezweifelt werden. Auf das globale Ölangebot wirken sich aber auch andere Faktoren wie zum Beispiel geopolitische Risiken (Ukraine-Krieg, Rotes Meer, Iran) sowie Extremwetter in Form von Stürmen oder Kälte aus.

Durch den fortschreitenden Klimawandel dürfte dies bei zahlreichen Rohstoffen immer häufiger zu Preissteigerungen führen, insbesondere im Agrarsektor. Was in diesem Zusammenhang nämlich oft außer Acht gelassen wird, ist der Umstand, dass die verstärkte Beachtung von ESG-Kriterien aufgrund der damit verbundenen höheren Kosten die Rentabilität von Rohstoffunternehmen belastet und dadurch das Rohstoffangebot verknappen kann. Es gibt nicht wenige Analysten, die bei Rohstoffen einen Superzyklus für möglich halten, was u.a. auf die stetig wachsende Weltbevölkerung und deren Hunger auf Rohstoffe jeder Art schließen lässt. Besonders interessant: Ein Superzyklus zeichnet sich dadurch aus, dass er mehrere Jahrzehnte andauern kann. Zahlreiche ETFs bieten eine gute Möglichkeit, ein Langfristinvestment in diesen Sektor zu wagen, wobei starke Schwankungen nach oben und unten unbedingt einkalkuliert werden sollten.

Direkt oder indirekt in Rohstoffe investieren?

Anleger können im Grunde genommen direkt oder indirekt in den Rohstoffsektor investieren. Letzteres geschieht über den Kauf eines ETFs, in dem eine Auswahl an börsennotierten Rohstoffunternehmen enthalten ist. Bei reinen Rohstoff-ETFs kann es sich um einen einzelnen Rohstoff oder eine Gruppe von Rohstoffen handeln, wodurch eine mehr oder weniger starke Diversifikation erfolgt. Die Datenbank von extraetf.com enthält derzeit 24 Rohstoffaktien-ETFs (inkl. Goldminen) und 262 Papiere, mit denen direkte Rohstoffinvestments möglich sind.