Rohstoff-ETFs

Diese ETFs investieren in Aktien von Unternehmen, die im Rohstoffsektor tätig sind. Ein solcher ETF könnte zum Beispiel einen Index abbilden, der Firmen aus der Ölförderung umfasst. Durch den Kauf dieses ETFs investierst du in die Aktien dieser Ölunternehmen, aber nicht direkt in den Rohstoff Öl.

Solche Branchen-ETFs sind weniger diversifiziert und bergen daher höhere Risiken. Es ist wichtig zu beachten, dass steigende Ölpreise nicht unbedingt zu höheren Aktienkursen der Ölunternehmen führen – und umgekehrt. Wenn du direkt in die Preisentwicklung von Rohstoffen investieren möchtest, ist ein solcher ETF möglicherweise nicht die beste Wahl.