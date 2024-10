Zink-ETCs können für Anleger sinnvoll sein, die auf die Preisentwicklung dieses wichtigen Industriemetalls spekulieren möchten. Zink wird in vielen Industriezweigen verwendet, unter anderem im Baugewerbe, in der Automobilindustrie und für Batterien. Eine steigende Nachfrage nach Zink, insbesondere im Zusammenhang mit der Elektromobilität, könnte den Preis in den kommenden Jahren weiter nach oben treiben.

Eine Investition in Zink-ETCs kann daher in Zeiten steigender Nachfrage und niedriger Lagerbestände sehr lukrativ sein. Anleger sollten jedoch die Volatilität des Rohstoffmarktes im Auge behalten und Zink-ETCs nur als Teil einer breiter diversifizierten Anlagestrategie in Betracht ziehen. Investitionen in Zink-ETCs können so zur weiteren Diversifikation eines Portfolios beitragen.