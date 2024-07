Viele Anleger suchen nach einem Aluminium-ETF, wenn sie in Aluminium investieren wollen. Die gesetzlichen Regelungen in Deutschland lassen es jedoch nicht zu, dass ein Investmentfonds ausschließlich in einen einzelnen Rohstoff investiert. Daher gibt es zwar breit diversifizierte Rohstoff-ETFs, die in eine Vielzahl von Rohstoffen investieren, aber keine speziellen Aluminium-ETFs. Anleger, die gezielt in Aluminium investieren möchten, müssen daher auf Aluminium-ETCs (Exchange Traded Commodities) zurückgreifen.