Was diversifizierte Rohstoff-ETFs derzeit interessant macht

Vorzüge von Rohstoff-ETFs

In der gegenwärtigen Marktlage sprechen mehrere Gründe für das Beimischen von Rohstoff-ETFs, was sich durch kostengünstige und möglichst breit diversifizierte Rohstoffindizes besonders komfortabel bewerkstelligen lässt. Erstens: Rohstoffen wird eine negative Korrelation zu anderen Anlageklassen nachgesagt, wodurch sie sich perfekt zur Diversifikation eines Portfolios eignen. Zweitens: Im Gegensatz zu diversen Aktienindizes, Gold oder dem Bitcoin notieren die meisten Rohstoffindizes deutlich unter ihren Rekordständen und verfügen somit über erhebliches Nachholpotenzial. Drittens: Die meisten der nachfolgend aufgeführten Rohstoff-ETFs verfügen teilweise sogar über attraktivere Risikokennzahlen (Volatilität, max. Drawdown) als ihre Pendants auf Dax & Co.

Konstruktionsbedingt weisen diese Form von Rohstoffinvestments aber auch Nachteile auf. Da die jeweiligen Rohstoffindizes häufig auf Futures basieren und somit ein Kontrahentenrisiko existiert, sind sie auf stabile und reibungslos funktionierende Finanzsysteme bzw. Terminmärkte angewiesen. Dieses Risiko kann bei physisch hinterlegten Gold-ETFs mit Lieferanspruch oder physisch replizierenden Aktien-ETFs vernachlässigt werden. Außerdem können Rohstoff-Futures, bei denen eine Contango-Terminkurve vorliegt, Rollverluste und dadurch Performancenachteile erleiden. Contango liegt vor, wenn beim regelmäßig notwendig werdenden Kontraktwechsel der auslaufende Future niedriger notiert als der nächstfällige. Einige ETF-Anbieter versuchen diesen Nachteil durch modifizierte Rollmechanismen auszugleichen.

Zwei Exemplare zur Auswahl

Lässt man sich auf extraetf.com bspw. sämtliche diversifizierte Rohstoff-ETFs (insgesamt: 56) anzeigen, die seit mindestens fünf Jahren am Markt sind und ein Mindestvolumen von 500 Millionen Euro aufweisen, erfüllen derzeit fünf Papiere diese Mindestkriterien. Nachfolgend erfahrt ihr mehr über den Rohstoff-ETF, der auf lange Sicht die beste Performance erzielt hat – den UBS CMCI Composite SF UCITS ETF (WKN: A1C79N). Des Weiteren wird aber auch das Exemplar mit der niedrigsten Kursschwankungsintensität kurz vorgestellt – der iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF (WKN: A2JQ2G).