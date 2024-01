Sebastian Hasenack über die spannenden Entwicklungen in der Fintech-Welt

Werden angesichts der digitalen Konkurrenz über kurz oder lang klassische Filialbanken noch eine Chance haben?

Wir werden sicher eine ausgedehnte „hybride“-Phase erleben bzw. befinden uns bereits mittendrin. Der persönliche Kontakt ist für viele Kundengruppen ein wichtiges Kriterium in der Geschäftsanbahnung sowie in der laufenden Betreuung. Unsere demografische Struktur spielt hier sicher eine Rolle. Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings, dass es ohne digitalen Kanal sowie vollständig digitale Angebote für klassische Filialbanken unmöglich sein wird, eine 100 Prozent digital-affine Zielgruppe für sich zu gewinnen.

Und wie sieht es bei Direktbanken aus, die neue Konkurrenz durch Neobroker erhielten?

Sicherlich setzt die Entwicklung etablierten Produktmanager von Direktbanken „friendly“ unter Druck. Eine Welle der Abwanderung erleben wir allerdings bisher nicht. Hier könnte man die aktuelle Entwicklung bei Trade Republic * anreißen. Aber da ist halt spannend, dass die direkt international denken und nicht bloß auf Deutschland konzentriert sind. Sehe das Vertrauensthema und den nervigen Bankwechsel aber auch als fetten Blocker.

Um die Robo-Adivisors wurde es gefühlt wieder etwas ruhiger. Wie zukunftsfähig ist die Branche?

Der erste Hype ist vorbei. Digitale Anlageangebote sind in der „Anleger-Welt“ vollständig angekommen und werden genutzt. Die retailfähige Finanzportfolioverwaltung (Vermögensverwaltung) wird weiter an Relevanz gewinnen und ist regulatorisch gewünscht. Einige Startups in diesem Segment haben sich dafür entschieden, ihre Geschäftsmodelle zu pivotieren. Das bedeutet, aus der Vermögensverwaltung für Endkunden wurde eine Software-Entwicklung (SaaS-Modelle) für etablierte Adressen. Ich habe selbst ein Startup in diesem Segment gegründet, welches nun erfolgreich Software für Asset-Manager anbietet.

Zurück zum Angebot für Kunden: Ich verfolge, dass digitale und klassische Angebote zusammenfinden, etwa mit Blick auf die Vermögensverwaltung. Hat nicht jeder Kunde Interesse daran, seine Portfolioentwicklung oder die Berater-Kommunikation per App zu steuern? Die strikte Trennung der Angebote sowie die Segmentierung als „Robo Advisor“ wird verblassen. Portfolio-Performance, Renditen sowie Produktmerkmale werden in den Vordergrund rücken.

Welche Neuerungen erwarten Sie in den kommenden Jahren im Fintech-Sektor aus Verbrauchersicht? Wo können Fintechs einen noch größeren Mehrwert schaffen?

Hier muss ich mich wiederholen: „Performance matters!“. Schnittstellen werden das Kundenerlebnis zukünftig weiter verbessern und vereinfachen sowie die Vergleichbarkeit von Angeboten erhöhen. Hierzu sollte man die Entwicklungen in den Bereichen „Open-Banking“ sowie „Embedded Finance“ im Auge behalten.