Friederike an Mey-Ng (ING): Was du über den neuen ING-Robo wissen musst

Mit „Smart Invest“ haben Sie nun einen Robo-Advisor, der auch optisch nach ING aussieht. Weshalb haben Sie sich für diesen Schritt entschieden?

Mit „Smart Invest“ möchten wir unser Produktangebot rund um die digitale Vermögensverwaltung auf sämtlichen Ebenen optimieren und das Investieren für unsere Kundinnen und Kunden noch einfacher machen. Alle Funktionalitäten der Online- Vermögensverwaltung sind nun innerhalb der ING-Welt in unserem Online-Banking sowie der ING App zu finden. Unsere Kundinnen und Kunden können das Produkt also komplett im ING Banking eröffnen und verwalten. Durch die Absenkung des Mindestanlagebetrags auf nur 20 Euro ermöglichen wir zudem noch mehr Menschen, ihr Geld professionell verwalten zu lassen. Neue Anlagestrategien ermöglichen eine Berücksichtigung individueller Präferenzen bei der Geldanlage und diejenigen, die es gerne genauer wissen wollen, erwartet ein verbessertes Informationsangebot.

Bisher war die Marke Scalable Capital stark mit involviert. Hat das nicht viele Ihrer potenziellen Robo-Kunden bei der Antragsstrecke irritiert, plötzlich bei einem anderen Anbieter zu landen?

Wir möchten mit der vollständigen Integration in unser Onlinebanking bzw. App auch verdeutlichen: Es ist ein Angebot der ING Deutschland und unsere Kundinnen und Kunden können alle Funktionalitäten vollständig in ihrer gewohnten ING-Umgebung nutzen, profitieren aber weiterhin von der Kompetenz von Scalable Capital als Finanzportfolioverwalter.

Für die Verwaltung und die Technik ist weiterhin Scalable Capital verantwortlich. Worin unterscheiden sich kurz gesagt die Strategien von „Smart Invest“ von denen von Scalable Capital?

Wir möchten das Investieren so einfach wie möglich machen und haben die Auswahl an Anlagestrategien noch mehr auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden abgestimmt. Für viele unserer Kundinnen und Kunden ist unser „Weltportfolio Klassisch“ als breit gestreutes Basisinvestment die erste Wahl. Auf Kundenwunsch bieten wir zusätzlich an, dass optional das „Weltportfolio Klassisch” um eine Goldkomponente erweitert oder, wie bisher, nach Nachhaltigkeitskriterien aufgestellt werden kann. Die persönliche Risikoneigung entscheidet jeweils über den Anteil an Aktien im Portfolio. Risikoaverseren Kundinnen und Kunden bieten wir mit der „ZinsInvest”-Strategie ein Portfolio, das in den Geldmarkt und kurzlaufende Anleihen anlegt.

Wer seiner Anlage eine noch persönlichere Note verleihen möchte, entscheidet sich für eines unserer drei Fokusportfolios, von denen wir auch eins jetzt erweitert haben.

Um der Geldanlage weitere Dimensionen zu eröffnen, bieten Sie also auch die Portfoliovarianten „Value & Dividende“, „Allwetter“ sowie „Megatrends“ an. Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen?

Bei unserem neu ausgebauten Fokusportfolio „Value & Dividende” handelt es sich um eine Anlagestrategie, die von Starinvestor Warren Buffett geprägt wurde. Ziel ist es, von Kurssteigerungen unterbewerteter Aktien sowie Dividendenzahlungen zu profitieren und somit gute Renditechancen bei einem entsprechend erhöhten Risiko zu erzielen.

Die „Allwetter”-Strategie wurde angelehnt and die Strategie von dem US-amerikanischen Hedgefonds-Manager Ray Dalio. Es handelt sich um eine diversifizierte Portfoliostrategie, die darauf abzielt, die Volatilität des Portfolios unabhängig von den Marktphasen gering zu halten und gleichzeitig hohe Renditen zu verwirklichen. Mit der „Megatrends”-Strategie investieren unsere Kundinnen und Kunden in langfristige Zukunftstrends und wegweisende Technologien wie künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Robotics.

Welche Kunden können darin investieren?

Unsere mehr als neun Millionen Kundinnen und Kunden können mit Smart Invest bereits ab einer Mindestanlagesumme von 20 Euro in die Weltportfolios sowie die ZinsInvest Strategie investieren. Die zusätzlichen Fokusstrategien stehen den Kundinnenen und Kunden offen, die mehr als 50.000 Euro investieren möchten oder die bereits ein Smart Invest Depot besitzen und ein weiteres Portfolio eröffnen möchten.

Gut zu wissen: wer noch keine Kundin oder Kunde der ING ist, kann ganz einfach ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen und dann im Anschluss von dem Smart Invest Angebot profitieren.

Werden sich neben Gold perspektivisch auch Kryptowährungen integrieren lassen?

Zum Start von Smart Invest haben wir uns entschieden, in die angebotenen Anlagestrategien zunächst keine Kryptowährungen zu integrieren. Wir überprüfen fortlaufend unser Angebot an Anlagestrategien und die darin enthaltenen Anlageklassen. Hierbei beachten wir insbesondere die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden und werden das Angebot bei Bedarf auch erneut anpassen.

Können Anleger das Angebot künftig auch im Rahmen des Altersvorsorgedepots nutzen?

Smart Invest ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit zum langfristigen Vermögensaufbau und damit natürlich auch zur privaten Altersvorsorge geeignet.

Sobald die genauen Rahmenbedingungen für das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot feststehen, werden wir prüfen, in welcher Form wir unseren Kundinnen und Kunden das Investieren im Rahmen des Altersvorsorgedepots ermöglichen können.

Tipp: Alles, was zum Altersvorsorgedepot bisher bekannt ist, findest du in unserem Wissensbereich.

Und was kostet Ihre digitale Vermögensverwaltung am Ende?

Mit Smart Invest bekommt unsere digitale Vermögensverwaltung eine einfachere Kostenstruktur und wird dadurch für viele Kundinnen und Kunden günstiger.

Bei einem Anlagevolumen unter 50.000 Euro betragen die Gebühren 0,75 Prozent pro Jahr auf den Anlagebetrag. Ab einem Anlagevolumen von 50.000 Euro reduziert sich die Gebühr auf 0,65 Prozent jährlich auf den Anlagebetrag an.

Vermögendere Kunden ab 50.000 Euro sparen also etwas bei den Gebühren und können zudem einen Premium-Hotline-Service in Anspruch nehmen. Was ist damit gemeint?

Diese Möglichkeit richtet sich an unsere vermögenderen Kundinnen und Kunden bei Fragen rund um die Anlagestrategien und das Portfoliomanagement. Sie werden dann direkt mit einem Experten von Scalable Capital verbunden.

Viele Anleger möchten genauer Bescheid wissen. Werden diese regelmäßig, etwa in Kommentarform, über Änderungen im Portfolio informiert?

Um genau diesen Informationsbedarf zu decken, erhalten unsere Kundinnen und Kunden mit Smart Invest ab sofort einen quartalsweisen, auf sie zugeschnittenen „Portfolio-Kommentar“. In diesem wird sowohl die Performance des eigenen Portfolios im Vergleich zum Geschehen an den weltweiten Finanzmärkten eingeordnet als auch relevante Umschichtungen im Portfolio oder Anpassungen an den verwendeten Finanzinstrumenten erläutert. So bekommen die Kundinnen und Kunden einen fundierten Einblick in die Finanzwelt und was dies für sie persönlich bedeutet.

Die ING verdankt sich er auch dem Tagesgeld seine Bekanntheit. Haben Sie daher auch ein digitales Angebot für Zinsfreunde?

Kundinnen und Kunden, die an der Entwicklung der Zins-Märkte profitieren möchten, bieten wir die Anlagestrategie „ZinsInvest” an, bei der die Gelder in den Geldmarkt und kurzlaufende Anleihen angelegt werden. Die Zielrendite ist direkt von den Marktzinsen abhängig und orientiert sich an den Leitzinsen der Europäischen Zentralbank. Dadurch ist „ZinsInvest” eine sinnvolle Ergänzung zum Tagesgeld.