"Die Monetarisierung von KI findet bereits statt"

Manche Anleger sehen dich als Investor auch kritisch oder polarisierend. Was entgegnest du diesen Kritikern?

Ich verstehe, dass ich als öffentliche Person durch meine teilweise harten Startup Analysen bei DHDL polarisiere. Aber dieser ETF bzw. der dahinterliegende Index ist ein regelbasierter, transparenter Ansatz, der nach klar definierten Kriterien zusammengestellt wird. Dieser Index tickt seit über einem Jahr öffentlich und hat in den letzten circa 13 Monaten circa 30 Prozent Performance generiert. Wichtig, dies ist der Index hinter dem ETF, nicht der ETF selbst, der erst seit wenigen Wochen darauf aufgebaut wurde. Hinter dem Produkt steht mein Team, das seit über zwei Jahren daran gearbeitet hat. Die Index Guideline, d.h. das Regelwerk des Index, ist öffentlich für jeden einsehbar. Kritiker lade ich ein, sich die Methodik und das Portfolio genau anzuschauen und sachlich Feedback zu geben und Meinungen zu äußern.

Viele sprechen von KI, meinen aber sehr Unterschiedliches. Wie unterscheidest du klar zwischen „General AI“ und „Narrow AI“ – warum ist diese Abgrenzung für Anleger so entscheidend?

Narrow AI bezeichnet KI-Systeme, die für eine einzelne, eng definierte Aufgabe optimiert sind, z.B. Bilderkennung oder Spamfilter. General AI hingegen beschreibt Systeme, die wie ein Mensch oder sogar darüber hinaus in vielen verschiedenen Bereichen denken, lernen und Wissen transferieren können. Wir erleben gerade technologisch den Übergang von Narrow AI zu General AI, und genau dieser Übergang eröffnet die größten wirtschaftlichen Chancen. Für Anleger ist die Abgrenzung entscheidend, weil viele KI-ETFs Unternehmen enthalten, die KI lediglich als Werkzeug einsetzen. Das verwässert das thematische Exposure. Unser ETF investiert ausschließlich in Unternehmen, die substanziell an der Entwicklung, Infrastruktur und Kommerzialisierung von General AI beteiligt sind, wo auch immer diese dann eingesetzt wird.