KI entfacht den Turbo: So revolutioniert Künstliche Intelligenz die Halbleiter-Welt

KI benötigt Halbleiter

Dieses Wachstum scheint einen generationsübergreifenden Wandel der Rechneranforderungen zu markieren. KI gestaltet die Halbleiterindustrie neu und löst einen Übergang von universellen Chips hin zu spezialisierten „Beschleuniger“-Prozessoren und Hochleistungs-Speicher aus, um die Datenintensität von KI zu bewältigen. Gleichzeitig priorisieren Regierungen die Chipproduktion durch große Anreize, was die entscheidende Bedeutung von Halbleitern für wirtschaftliche und nationale Sicherheit widerspiegelt. Jenseits der heutigen Siliziumchips entsteht mit dem Quantencomputing eine bahnbrechende Technologie, die langfristig Probleme lösen könnte, die für klassische Computer unerreichbar sind.

Der Aufschwung beruht nicht nur auf KI

Der Halbleiter-Aufschwung ist nicht auf Cloud- und KI-Unternehmen beschränkt. Die Nachfrage nach Halbleitern steigt in vielen Branchen, da immer mehr Industrien moderne Chips in Produkte und Infrastruktur integrieren. Besonders deutlich zeigt sich dies im Automobilsektor. Doch auch Industrie- und Fertigungsanwendungen setzen zunehmend auf Sensoren, Steuerungen und KI-fähige Chips, um intelligente Fabriken und Automatisierung zu ermöglichen.

Tipp: Schau dir gleich unsere Themen-Seite zu Halbleiter-ETFs an.

Während KI-Halbleiter das aktuelle Wachstum antreiben, reift nach Ansicht Yes in Forschungslaboren schrittweise ein neues Rechenparadigma: das Quantencomputing. Quantencomputer arbeiten mit Qubits, die 0 und 1 gleichzeitig darstellen können (durch den Effekt der Superposition), im Gegensatz zu klassischen Bits, die entweder 0 oder 1 sind. Dieser scheinbar abstrakte Unterschied ermögliche es Quantenmaschinen, bestimmte komplexe Probleme mit exponentiell höherer Effizienz zu behandeln. Quantencomputer werden laut Ye klassische Rechner und KI-Prozessoren nicht ersetzen, vielmehr werden sie diese bei speziellen Aufgaben ergänzen.

Halbleiter-ETFs für Privatanleger

Investoren erhalten mittlerweile unkompliziert Zugang zu diesen Branchen, und zwar durch indexbasierte passive ETFs, die in Pure-Play-Computing-Technologieunternehmen investieren. Die Unternehmen in diesen ETFs sollten mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes aus den folgenden vier Segmenten erzielen: KI-Halbleiter, Compute-System-Enabler, Rechenzentrums-Infrastruktur und -Ausrüstung und Quantencomputing-Technologie.

Überwache deine Themen-ETFs

Gerade, wenn du von reinen Welt-Portfolios abweichst, solltest du unbedingt den Überblick behalten. Das gilt insbesondere auch für die Hinzunahme eines Halbleiter-ETFs. Denn neben all den im Text behandelten Chancen, bieten Themen-ETFs auch Risiken – auf für deine Portfolio-Struktur. Schau also gleich im extraETF Portfolio Tracker, wie es um dein Depot bestellt ist und wo Risiken lauern.