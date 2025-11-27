Deshalb kann die KI für ein goldenes Zeitalter für ETF-Anleger sorgen

Zündet jetzt die KI-Rakete?

Für uns als Nutzer lässt sich bereits erahnen, welches Potenzial in der Künstlichen Intelligenz schlummert. „Für Anleger dürfte das den Beginn eines goldenen Zeitalters für Investitionen markieren – insbesondere in die Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz und digitale Vermögenswerte eröffnen“, so Prunas. Derzeit befinden wir uns noch in der Aufbauphase der dazugehörigen Infrastruktur. Besonders interessant ist Prunas zufolge dabei das transformative Potenzial von KI in der Medizin, wo rasante Fortschritte möglich sind und die Lebenserwartung deutlich steigen könnte. Auch der Bereich digitaler Vermögenswerte sei chancenreich, insbesondere durch die zunehmende Vernetzung von Unternehmen über KI und die Nutzung digitaler Währungen für Transaktionen.

Tipp: Schau dir gleich unsere Themen-Seite zur Küstlichen Intelligenz an.

Unternehmen sind gefordert

Prunas zufolge ist es wichtig zu erkennen, welche Unternehmen in Bezug auf KI ihr Schicksal in den eigenen Händen halten: „Dazu zählen Google (WKN: A14Y6F), Nvidia (WKN: 918422), Tesla (WKN: A1CX3T) und OpenAI – Unternehmen, die nicht nur technologisch führend sind, sondern auch ihre eigene Infrastruktur und Modelle kontrollieren.“ Besonders OpenAI traut der Experte einiges zu. „Paradoxerweise haben Unternehmen wie Microsoft oder Amazon ihr Schicksal nicht selbst in der Hand, da sie nicht über ein eigenes KI-Modell verfügen,“ meint Prunas.

Es gibt auch die Schattenseiten

Kritisch sieht er Unternehmen, die KI auf problematische Weise einsetzen – etwa zur Minimierung von Versicherungsleistungen, wie das etwa bei amerikanischen Krankenversicherern zu beobachten ist. Mit Bezug auf KI stellt sich immer wieder auch die Frage hinsichtlich möglicher Risiken. „Natürlich sind die gesellschaftlichen Risiken nicht außer Acht zu lassen“, erklärt Prunas. „In bestimmten Branchen wird die KI Arbeitsplätze ersetzen.“ Die Gefahr, dass KI ein eigenes Bewusstsein entwickelt, hält er kurz- bis mittelfristig allerdings für gering. Viel wahrscheinlicher ist, dass Menschen KI für destruktive Zwecke einsetzen – etwa für Cyberangriffe oder die Verbreitung von Desinformation.

Platzt die Kursblase?

Immer wieder brechen die Techwerte ein, weil sich Investoren unsicher über die Bewertung sind. „Erneute Vorsicht an den globalen Märkten – ausgelöst durch Sorgen über überhöhte Tech-Bewertungen und die abflauende Begeisterung für Künstliche Intelligenz – führte zu einer Abkehr von Risikoanlagen“, berichtet Vivien Lin, Chief Product Officer bei der Krypto-Börse BingX.