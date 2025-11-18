KI-Hype: Reichen ausschließlich US-Aktien-ETFs für mein Depot?

Tech und KI-Erwartungen treiben den US-Aktien-Markt

Die Ausnahmestellung der USA liegt vor allem in deren Tech-Konzerne, den sogenannten Glorreichen Sieben (Magnificent Seven). Und nun kommt noch der Hype um die Künstliche Intelligenz (KI) hinzu, die wesentlich durch US-amerikanische Unternehmen gekennzeichnet ist. „Der Megatrend Künstliche Intelligenz steht für einen Produktivitätsschub und solide Gewinndynamik und treibt die US-Wirtschaft insgesamt an. „Dieser Trend wird absehbar auch 2026 anhalten“, sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Kommt das echte goldene Zeitalter der US-Aktien also erst noch?

„Auf der einen Seite stehen unrentable Unternehmen, die mit hochfliegenden Versprechungen handeln. Ein Trend, der vor einigen Wochen durch die Welttournee des CEO von OpenAI beschleunigt wurde, der mit einer Flut von Ankündigungen neuer Produkte und Kooperationen den KI-Boom weiter anheizte. Bei einigen dieser Unternehmen spiegeln die aktuellen Nachrichten bereits die Erwartungen für Entwicklungen wider, die noch drei Jahre in der Zukunft liegen“, sagt Kristofer Barrett, Head of Global Equities bei Carmignac. Das bedeute, dass Investoren die Zukunftsprognosen vorwegnehmen und damit das Potenzial für künftige Renditen schmälern würden. Darüber hinaus seien in jüngster Zeit Anzeichen für Spannungen auf dem Markt für Private Debt aufgetreten, die möglicherweise die fremdfinanzierten Segmente des Technologiesektors schwächen könnten.

„Auf der anderen Seite tätigen die wahren Wegbereiter der KI – Alphabet, Microsoft und Amazon – massive Investitionen, um ihre Kerngeschäfte zu schützen. Sie finanzieren diese Investitionen mit ihrer eigenen Liquidität, erzielen Renditen aus bestehenden Dienstleistungen und erzielen durch die Integration von KI operative Einsparungen“, so Barret.

Auch Asien mischt mit

Doch auch in Asien schläft die Konkurrenz nicht. „Obwohl die bekanntesten Namen im Bereich der KI meist US-amerikanische Unternehmen sind, darf Asien nicht außer Acht gelassen werden, insbesondere wenn wir die gesamte KI-Wertschöpfungskette betrachten. Taiwan beispielsweise spielt eine entscheidende Rolle und stellt 90 Prozent der weltweit fortschrittlichsten Chips her. Diese Chips versorgen Rechenzentren, KI-Trainingscluster und Edge-Geräte weltweit mit Energie und machen moderne erst KI möglich“, berichtet Barret. Sein Kollege Somesh Batra,Technologieanalyst bei Carmignac, stellt damit fest: „China hingegen ist ein echter Herausforderer im Bereich der KI. DeepSeek war aus Sicht des LLM (Anmerkung der Redaktion: Eine KI, die menschliche Texte verarbeitet) ein Weckruf, aus Sicht der Infrastruktur jedoch weniger.“