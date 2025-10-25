US-Dollar fällt – was das für dein MSCI-World-ETF bedeutet

Der US-Dollar hat kräftig an Wert verloren. So reagiert der MSCI World auf diesen Abwärtstrend. Was kannst du als Privatanleger jetzt tun?

ETFs auf den MSCI World sind echte Klassiker. Doch was viele übersehen: Es besteht eine hohe Abhängigkeit von der Entwicklung des US-Dollars. Das kann sich positiv, aber auch negativ auswirken – in diesem Jahr war es negativ. Sind also währungsgesicherte Welt-ETFs vorzuziehen?

Da mehr als 70 Prozent des Gewichts im MSCI World auf die USA entfallen, hängt die Wertentwicklung für Anleger im Euroraum stark vom Wechselkurs zwischen US-Dollar und Euro ab. In diesem Jahr drückt der schwache Dollar die in Euro gerechnete Rendite erheblich, obwohl die Aktienkurse in den USA steigen. Da schrillen bei vielen Privatanlegern die Alarmglocken, denn zuletzt litt die Performance unter dem schwachen US-Dollar. Markus Richert, Finanzplaner bei der Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH in Köln, liefert hierfür ein Beispiel:

„Investiert man 10.000 Euro in einen US-Aktienfonds bei einem Wechselkurs von eins zu eins, erhält man Aktien im Wert von 10.000 US-Dollar. Steigt der Euro, sodass ein Euro nun 1,10 US-Dollar wert ist, sinkt der Wert der Anlage in Euro auf etwa 9.091 Euro – ein Minus von fast zehn Prozent, obwohl sich an den Aktienkursen nichts verändert hat. Umgekehrt kann ein schwacher Euro den Wert erhöhen.“

Tipp: Erkenne Risiken in deinem Portfolio. Mit dem extraETF Portfolio Tracker kannst du deine Investments analysieren und dein Vermögen an einem Ort überwachen – einfach, schnell und sicher.

Entscheidend sei nicht, ob ein ETF in US-Dollar oder Euro ausgewiesen werde, sondern in welcher Währung die Unternehmen im Fonds ihr Geschäft betreiben würden. Ein Welt-ETF mit hohem US-Anteil ist zwangslauf stark vom Wohl und Wehe des Dollars abhängig, egal welche Fondswährung auf dem Papier steht.