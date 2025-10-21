Doppelte Rendite mit Hebel-ETFs? Was du über die Hebelwirkung wissen solltest

Hebel-ETFs: Was bedeutet „Hebelwirkung“?

Ein Hebel-ETF versucht, die tägliche Indexbewegung mit einem festen Faktor (hier: 2) zu verstärken. Dafür nutzt der Fonds Derivate. Bei ETFs ist grundsätzlich ein doppelter Hebel möglich. Das Ziel: doppelte Rendite bei steigenden Kursen – aber auch doppelte Verluste, wenn’s bergab geht. Wichtig: Der Hebel gilt nur für den jeweiligen Tag. Und genau hier kommt ein fieser Effekt ins Spiel, den wir dir gleich erklären.

Der Volatility Drag – der unsichtbare Renditekiller

Bei volatilen Märkten (also wenn es stark rauf und runter geht) kann der sogenannte Volatility Drag deine Rendite schmälern. Ein Beispiel:

Ausgangswert:

Du investierst 100 Euro in einen zweifach gehebelten ETF.

Tag 1:

Der Markt fällt um 10 %. Dein ETF sinkt um das Doppelte, also um 20 % (auf €80).

Tag 2:

Der Markt steigt wieder um gut 11,1 % auf den Ausgangswert (von 90 auf 100). Dein ETF müsste aber jetzt um 25 % steigen, um den ursprünglichen Wert von 100 Euro wieder zu erreichen. Er ist aber nur um rund 22,2 % gestiegen. Du landest also bei 97,76 und hast ein Minus eingefahren, obwohl der Index wieder auf den Ausgangswert von 100 zurückgekommen ist.

Tipp: Schau dir an dieser Stelle unseren Wissensbeitrag zu Hebel-ETFs an. Verfolge zudem unseren Youtube-Kanal, denn dort haben wir den neuen gehebelten MSCI World ETF von Amundi vorgestellt. Das Video findest du unten. Demnächst kommt auch noch ein Video über Krypto-ETPs mit Hebel.

Das liegt daran, dass prozentuale Gewinne und Verluste asymmetrisch wirken – und durch die tägliche Neugewichtung entsteht dieser „Drag“, der die Performance langfristig drückt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Pfadabhängigkeit. Kurz gesagt: Je schwankungsreicher der Markt, desto stärker kann der Hebel-ETF hinter dem erwarteten zwei Hebel zurückbleiben.

Fassen wir kurz die Chancen und Risiken zusammen:

Chancen:

Schnellere Gewinne in klaren Aufwärtstrends – wenn der Markt mehrere Tage hintereinander steigt, läuft ein 2x-ETF richtig gut.

Einfache Umsetzung – kein Margin, keine Nachschusspflichten, einfach über die Börse handelbar.

Taktisches Tool – für erfahrene Anleger, die kurzfristig agieren wollen (z. B. Momentumphasen oder „Buy the Dip“-Strategien).

Risiken:

Volatility Drag kann langfristige Renditen deutlich mindern.

Stärkere Schwankungen: Verluste verdoppeln sich genauso wie Gewinne.

Nicht für Buy-and-Hold geeignet – Hebel-ETFs sind Werkzeuge für aktive Anleger, nicht für den passiven Weltportfolio-Ansatz.

Höhere Kosten: Der Amundi-ETF auf den MSCI World zieht laufende Kosten von 0,60 Prozent nach sich.

Fazit: Hebel ist nur für erfahrene und risikofreudige Anleger geeignet

Hebel-ETFs wie der neue auf den MSCI World von Amundi sind für manche Anlegertypen spannend – aber auch riskant. Wenn du Märkte aktiv beobachtest und die Mechanik verstehst, kann das Produkt als kurzfristiges taktisches Instrument Sinn ergeben. Für langfristige ETF-Sparer gilt jedoch: Lieber ohne Turbo – und mit ruhiger Hand.