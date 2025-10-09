Mit diesem neuen ETF kannst du mit doppeltem Hebel auf den MSCI World setzen

Mit einem neuen ETF von Amundi kannst du gleich mit zweifacher Hebelwirkung auf den beliebten MSCI World setzen. Das musst du darüber wissen.

Ab sofort gibt es etwas, worauf viele Anleger lange gewartet haben: den Amundi MSCI World (2x) Leveraged UCITS ETF (WKN: ETF888). Damit kannst du erstmals mit einem ETF mit Hebel auf den globalen Aktienmarkt setzen – also auf den MSCI World Index. Das neue synthetisch replizierende Produkt zieht laufende Kosten in Höhe von 0,60 Prozent nach sich.

Bisher gab es solche Produkte nur auf US-Indizes. Bekannt in der Community ist vor allem in diesem Zusammenhang der „Heilige Amumbo“ – oder offiziell: der Amundi Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (WKN: A0X8ZS).