KI im Cyberkrieg: Wird das digitale Wettrüsten jetzt unaufhaltsam?

Künstliche Intelligenz (KI) verändert den Cyberkrieg – er wird schneller, intelligenter und schwerer zu stoppen. Droht das große Wettrüsten?

Die neue Bundesligasaison steht bereits in den Startlöchern. Doch wusstest du, dass beim Fußball bereits jede Menge Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommt? „Der Liverpool Football Club nutzte Daten, KI und Analysen und wurde damit zu einem Team, das die UEFA Champions League und die englische Premier League gewann“, wie Graeme Clark, Alison Porter und Richard Clode, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors, in einem Kommentar feststellten. Es geht noch weiter: „Dank Machine Learning ist das Netzwerk für die Auswahl von Fußballtalenten viel größer geworden. Mit der App von Footbao können Möchtegern-Neymar-Spieler einen Clip von sich selbst hochladen oder man kann ein Talent von seinem Handy zeigen. Diese Clips werden von der KI so gefiltert, dass sie den spezifischen Anforderungen von Fußballvereinen entsprechen. Auf diese Weise wurden Talente von den brasilianischen Vereinen Corinthians und Flamengo verpflichtet.“

Doch so erfreulich die Fortschritte der KI in einigen Bereichen sind, es können auch Probleme entstehen – so etwa bei der Cybersicherheit, die dem rasanten Tempo standhalten muss. „Einer der strukturellen Wachstumstreiber in unserem Sicherheits-Anlagethema ist die anhaltende Digitalisierung der Gesellschaft“, sagt Patrick Kolb, Senior Portfoliomanager für die Security Equity Strategie bei UBS Asset Management.

Dieser Trend hat zwar die Zugänglichkeit von Informationen, Produktivitätssteigerungen und operative Effizienzen mit sich gebracht, jedoch auch eine neue Welle von Herausforderungen in Verbindung mit der IT-Sicherheit. „Die Grenzen zwischen klassischer Kriegsführung und Cyberkonflikten verschwimmen zunehmend, da die durch KI betriebenen Cyberangriffe in rasantem Tempo größer und auch ausgefeilter werden“, so Kolb.

In einem unstetigen geopolitischen Umfeld werden von Staaten geförderte Cyberangriffe nach Einschätzung Kolbs zunehmend aggressiver und technisch fortschrittlicher. Er nennt dafür beispielhaft die Beschuldigung im Vorjahr durch die US-Behörden, die der chinesischen Hackergruppe ‚Volt Typhoon‘ des Versuch verwarfen, in US-amerikanische Computernetzwerke einzudringen, mit dem Ziel, während eines künftigen Konflikts kritische Infrastrukturen wie Wasser, Strom oder Verkehr zu stören.