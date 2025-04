Ist die chinesische KI Deepseek eine Gefahr für die US-Tech-Sparte?

Ist Deepseek nun eine Gefahr für die US-KI-Riesen?

Für Nutzer ist es positiv, dass durch neue Unternehmen der Kostendruck in der KI-Branche steigt. „Doch selbst für die etablierten Unternehmen ist die Disruption eine gute Nachricht“, meint Thozet. Denn der Kostenrückgang bei der Entwicklung neuer KI-Modelle könnte eine stärkere Verbreitung bewirken, was wiederum höhere Produktivitätsgewinne durch KI zur Folge haben könnte. Betrachtet man nun, dass nach Zahlen von Carmignac bisher nur 25 bis 35 Prozent der Unternehmen KI-Anwendungen einsetzen, dürfte das Wachstumspotenzial im Falle sinkender Preise erheblich sein. Auf der anderen Seite werde durch diese mögliche Demokratisierung der KI künftig eine robuste Nachfrage nach Rechenleistung sichergestellt, was neuen Wettbewerbern ebenso zugutekommen werde wie den etablierten Playern.

Die Ausgangsfrage lässt sich damit beantworten: Gegenwärtig rechnen Experten nicht damit, dass durch Deepseek die US-Tech-Sparte ins Wanken gerät. Als breit streuender Anleger kann es dir ohnehin zweitrangig sein, welche Unternehmen im KI-Rennen die Sieger sein werden. Anders sieht es möglicherweise für dich in der Eigenschaft des Verbrauchers aus. Diesen Aspekt beleuchten wir nachfolgend.

Datenschutz- und Sicherheitsbedenken bei Deepseek

Bisher gibt es in Deutschland keine rechtliche Einschränkung für die Nutzung von Deepseek. Die IT-Experten der Arag-Versicherung weisen allerdings auf bedenkliche Datenschutzpraktiken des Unternehmens hin. Ein zentrales Problem sehen die Fachleute in der Datenspeicherung auf Servern in China. Dass diese Daten nach chinesischem Recht an staatliche Stellen weitergegeben werden dürfen, stelle einen Verstoß gegen europäische Datenschutzgesetze dar.