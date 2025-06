Anleger in Technologietitel müssen starke Nerven zeigen

Einzelne Technologietitel? Lieber einen Tech-ETF

„Das Beispiel von Nvidia zeigt, wie eng Erfolg und Misserfolg im Technologiesektor beieinander liegen, wie volatil die Aktienkurse im Technologiebereich verlaufen können. Für Anleger bedeutet dies, dass Investments in Einzeltitel hohe Risiken bergen und ein diversifizierter Ansatz mit einem breiten Portfolio einer Anlage in einzelne Aktien überlegen ist“, sagt Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE. Wenn du also auf Technologietitel setzen möchtest, bieten sich entsprechende ETFs an.

Wie geht es bei KI weiter?

„Bisher konzentrierten sich die Anleger beim Thema KI vor allem auf Infrastruktur, Halbleiter und andere Hardware. Dies wird unserer Einschätzung nach auch künftig ein Schlüsselthema sein. Neben immer leistungsfähigeren und schnelleren Halbleitern werden auch Quantencomputer sowie die weitere Vernetzung von Computern und Robotern in Zukunft eine größere Rolle spielen – auch an den Finanzmärkten“, meint Viebig. Nach dem Erfolg von Open AI mit dem Chatbot Chat GPT seien neben den Glorreichen Sieben viele weitere Technologieunternehmen in diesen Bereich eingestiegen, wie etwa Mistral AI aus Frankreich, Anthropic (gegründet von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern) oder auch Cohere aus Kanada.

„KI ist heute wie das Internet vor vielen Jahren“, urteilt die Strategieberatung McKinsey. „Das Risiko liegt für Unternehmensführer nicht darin, dass sie zu groß denken, sondern zu klein.“ Doch wer auf Einzelwerte setzt, läuft Gefahr, auf das falsche Pferd zu bauen. Blicke hierzu einfach in die Vergangenheit und denke an Werte wie Nokia oder Blackberry. Die Gefahr, strategische Fehler zu machen, ist bei KI nicht weniger groß als zu Beginn des Computerzeitalters. „In den vergangenen Jahren hat sich die Entwicklung von KI-Systemen stark verändert. Stehen derzeit Chatbots im Mittelpunkt, so werden in Zukunft vermutlich KI-Agents wichtiger, die schrittweise den Weg zu einer Allgemeinen Künstlichen Intelligenz (AGI) ebnen. KI-Agenten gehen einen Schritt weiter als Chatbots, die sich auf vordefinierte Gesprächsmuster beschränken. KI-Agenten werden Handlungen in mehreren Schritten planen und Entscheidungen für uns übernehmen. Damit werden neue Geschäftsmodelle in den Blick rücken“, so Viebig, der etwa an selbstfahrende Autos, Smart Homes und autonom fliegende Drohnen zur Paketauslieferung denkt.