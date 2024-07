Erneuerbare Energien-ETFs

Orsted ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Offshore-Windenergie und spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung großer Windparks in Europa und Nordamerika. Enphase Energy ist auf Solarwechselrichter spezialisiert und bietet innovative Lösungen zur Energieumwandlung an, die in Solaranlagen zum Einsatz kommen. Der spanische Energieversorger Iberdrola ist einer der größten Produzenten von Windenergie und engagiert sich stark für die globale Energiewende. Diese Unternehmen sind häufig Bestandteil von ETFs auf erneuerbare Energien und tragen wesentlich zu deren Wertentwicklung bei.