Erneuerbare Energien im Wachstum: Ist die Energiewende in Europa auf Kurs?

Die Perspektiven für die Energieversorgung Europas haben sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. Das macht erneuerbare Energien interessant.

Die Gasspeicher waren im August dieses Jahres zu 90 Prozent gefüllt – drei Monate früher als geplant. Das ist zurückzuführen auf den niedrigeren Gasverbrauch, der zwischen August 2022 und Januar 2023 um 19 Prozent gesunken ist und damit den Zielen des REPowerEU-Plans zur Reduzierung des Gasverbrauchs entspricht.

Dennoch bestehen nach wie vor Unsicherheiten und es ist zu erwarten, dass die Energiepreise hoch bleiben, was sich auf energieintensive Volkswirtschaften wie Deutschland auswirken wird. Mark Lacey, Head of Global Resource Equities, sagt: „Das zukunftsorientierteste Land in Sachen Energiesicherheit sind derzeit die Vereinigten Staaten. Sowohl bei Batterien und Solaranlagen als auch bei Gas als Übergangskraftstoff werden die Vereinigten Staaten eine Vorreiterrolle einnehmen. Daher werden sie auch große Mengen Gas nach Europa exportieren.

Seit der Bekanntgabe des Green Deal im Jahr 2019, der CO2-Neutralität bis 2050 anstrebt, ist Europa im weltweiten Rennen um nachhaltige Technologien, so genannte Clean Technologies, zurückgefallen. Doch ich bin überzeugt, dass sich das in den nächsten sechs bis zwölf Monaten ändern wird. Deshalb bevorzugen wir derzeit ein Investment in den europäischen Markt für erneuerbare Energien gegenüber einem in den US-amerikanischen Markt.“

2022 konnte in Europa zum ersten Mal mehr Energie durch erneuerbare Energien erzeugt werden als durch fossile Brennstoffe. Wind und Solar generierten laut dem Energy-Think-Tank Ember im vergangenen Jahr 22,3 Prozent der europäischen Elektrizität und überholten damit Erdgas (20 Prozent). Karin Kaiser, Head of Private Markets Europe, Schroders Greencoat sagt: „Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa war zwar erfolgreich, aber es bleiben Herausforderungen. Aufgrund der hohen Marktdurchdringung und der durch Inflation und Druck auf die Lieferketten verursachten Probleme mit den Auktionsergebnissen wird eine Verlangsamung des Ausbaus erwartet. Die Energieübertragung und -speicherung sind dabei von entscheidender Bedeutung. Zwar sind Projekte wie der Bau des Versorgungsnetztes von Nord- nach Süddeutschland schon im Gange, aber für ein flexibles europäisches Netz sind mehr Investitionen und Planungen erforderlich. Bei Energiespeicher- und Wasserstoffprojekten kommt es zu Verzögerungen. Damit Investitionen in den Bereich beschleunigt werden, ist die Unterstützung von Seiten der Regulatorik von entscheidender Bedeutung, ebenso wie die Verfügbarkeit von günstiger Energie aus regenerativen Quellen.“