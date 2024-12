Experte: Deshalb ist Trump besser für erneuerbare Energien

Klimaschutz und erneuerbare Energien

Bereits im Wahlkampf wurde relativ klar, dass der Klimaschutz keinen besonderen Stellenwert unter Trump haben dürfte. Seine ersten Entscheidungen über die Besetzung seiner Kabinettsposten lasse ahnen, dass er seine Meinung dazu nicht wirklich geändert habe. „Kein Wunder also, dass Aktien von Unternehmen boomen, die fossile Brennstoffe fördern, handeln oder transportieren“, hält Voigt fest.

Tipp: Schau dir gleich unsere Themen-Seite zu erneuerbarer Energie an.

Ganz anders war hier die Auffassung des scheidenden Präsidenten Joe Biden. Er unterstütze in seiner Amtszeit den Umbau der US-amerikanischen Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Milliardenhöhe. Besser bekannt ist das Ganze unter dem Oberbegriff Inflation Reduction Act, einem Gesetz gedacht zur Inflationsbekämpfung. „Ganz wesentliches Element dieses Gesetzes ist es, dass es nur für Investitionen in den USA gilt. Wer also egal welcher Herkunft an die Geldtöpfe wollte, musste in den USA investieren“, so Voigt.

America First unter Biden

Biden habe damit das getan, was Trump bislang immer nur ankündigt: die Interessen der USA über alles andere gestellt und viel Geld ausgekehrt, um die heimische Wirtschaft sowie den Arbeitsmarkt zu stärken. Hiermit wären bei Trumps Motte „America First“. Als guter Multilateralist aber habe Biden nach Ansicht Voigts Unternehmen und Kapitalgeber weltweit eingeladen, sich an den Subventionen zu bedienen – solange die Investitionen in den USA erfolgen.