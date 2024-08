US-Wahlen: Diese Aktien würden von Trump profitieren

Die Börse scheint mehr Gefallen an einem Präsidenten Trump zu finden als am aktuellen Präsidenten Biden. „Während der ersten Amtszeit von Donald Trump verbesserte sich der Dow-Jones-Index von 19.827 Punkten um 57 Prozent auf 31.188 Punkten. Seit Joe Bidens Amtsübernahme legte der Index um etwas mehr als 25 Prozent zu. Eine Garantie gibt es für diese Szenarien nie. So setzten viele Investoren bei Bidens Amtsantritt auf einen Boom bei den erneuerbaren Energien Aktien und auf den iShares Global Clean Energy ETF (WKN: A0MW0M), der sich seit Januar 2021 halbierte“, so Gabriel.

Ein weiterer Sektor ist die Verteidigung. Hier nennt der Experte Unternehmen wie Lockheed Martin (WKN: 894648), Northrop Grumman (WKN: 851915) und Raytheon Technologies (WKN: A2PZ0R). So hat Trump immer wieder eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben der Nato-Mitglieder gefordert und dürfte bestrebt sein, dass amerikanische Rüstungsfirmen bevorzugt werden. „Im Gesundheitswesen und im Bereich Telekommunikation dürfte sich der regulatorische Druck reduzieren. Das kommt Firmen wie Pfizer (WKN: 852009) und Johnson & Johnson (WKN: 853260) beziehungsweise AT&T (WKN: A0HL9Z), T-Mobile (WKN: A1T7LU) und Verizon (WKN: 868402) zugute“, meint Gabriel.

Tipp: Du kannst auch einzelne Aktien besparen. Schau dir jetzt gleich unseren Aktien-Sparplan-Vergleich an.

Auch die Infrastruktur könnte in den Fokus rücken. Zum einen ist diese an vielen Stellen marode und würde gleichzeitig Arbeitsplätze im Land schaffen. Das passt gut zum ausgegebenen Motto „Make America great again“. Gabriel nennt in diesem Zusammenhang die Unternehmen Deere & Co. (WKN: 850866) und Caterpillar (WKN: 850598), aber auch den deutsche Baukonzern Hochtief (WKN: 607000), der in den USA über 18 Milliarden Euro Umsatz generiert.

Gibt es einen Trump-ETF?

Ja und Nein. Für Trump-Fans gibt es seit einigen Jahren den Point Bridge America First ETF (ISIN: US26922A6284). Alles es gibt ihn. Aber gleichzeit gibt es ihn auch nicht – zumindest für deutsche Anleger, denn der ETF wird hierzulande nicht vertrieben. Hiesigen Anleger dürften mit ETFs, die sich auf die genannten Sektoren fokussieren, gut positioniert sein. „Schwächer könnten sich unseres Erachtens die Technologiewerte unter einem Präsidenten Trump entwickeln, da viele Techs eher die Demokraten unterstützen“, so Gabriel. Schau dir also gleich unseren Themen-ETF-Seite an.