Schwache Konjunktur? Industrie-Aktien sind trotzdem interessant

„Das US-Unternehmen Caterpillar (WKN: 850598 ) ist der weltgrößte Hersteller für Bau- und Bergbaumaschinen. Diese Geräte profitieren von globalen Infrastrukturprojekten und vom aktuellen Bergbauzyklus, mit dem die nötigen Metalle gefördert werden. Hilfreich ist, dass der chinesische Staat derzeit viel Geld in die Wirtschaft pumpt und so neue Projekte anschiebt, bei denen solche Maschinen benötigt werden“, meint Kohlbrecher. Breiter aufgestellt bist du natürlich mit ETFs. So ist Caterpillar im iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (WKN: A0YEDK) besonders stark vertreten.

Energie ist eines der großen Themen unserer Zeit. So haben Regierungen weltweit haben Programme gestartet, um die Energieeffizienz von Gebäuden und der Industrie zu steigern. In diesem Zusammenhang nennt der Fachmann Schneider Electric (WKN: 860180 ) und weist auf die digitale Automatisierung hin. Das Energiemanagement sei bei dem EuroStoxx 50-Mitglied zudem ein wichtiger Bereich. Zum Sortiment von Schneider Electric zählen Energiespeicher, Ladetechnik und Energiemanagement-Software. Auch mit ETFs kannst du auf den Energiesektor setzen. Hier ein Beispiel:

Unterseekabel werden gebraucht

„Die italienische Prysmian (WKN: A0MP84) profitiert als weltweit größter Kabelhersteller von der Elektrifizierung der Wirtschaft. Dafür sorgen die milliardenschweren Investitionen der Stromnetzbetreiber in die Energiewende. Bei Unterseekabeln für den Stromtransport von Offshore-Windanlagen aufs Festland – der technisch anspruchsvollste Teil mit der größten Wertschöpfung – hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Mailand einen Weltmarktanteil von 40 Prozent“, so Kohlbrecher.

ETF auf Industrie-Aktien

Die genannten Einzelaktien sind – wie alle Einzeltitel – mit relativ hohem Risiko ausgestattet. Daher solltest du es damit auf keinen Fall übertreiben. Zumal du auch mit ETFs einen Schwerpunkt auf den Industriesektor setzen kannst. „Wer den Industriesektor etwa doppelt so stark gewichten will wie im umfassenden MSCI World-Index, müsste zehn Prozent des Kapitals, das im Basisindex angelegt ist, zusätzlich in den Industriesektor-ETF investieren“, meint Kohlbrecher. Nachfolgend zeigen wir dir noch ein Beispiel für ein globales ETF-Investment in die Industriesparte.