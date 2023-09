Profitieren von der Energiewende: Anlagechancen rund um erneuerbare Energien

Chancen der Energiewende

Die beschleunigte Energiewende bietet Chancen für Anleger an den Kapitalmärkten. Energieversorger, die grünen Strom produzieren, profitieren von hohen Preisen bei relativ konstanten Kosten. Somit können sie weiter in den Ausbau ihrer grünen Stromproduktion investieren. In der Folge werden Projektentwicklungsgesellschaften von Anlagen zur Erzeugung grünen Stroms ebenfalls Gewinner sein, füllen sich doch ihre Auftragsbücher durch neue Projekte zunehmend.

Die Versorgung der Verbraucher mit Elektrizität wird deutlich dezentraler erfolgen. Nicht mehr wenige große Kraftwerke übernehmen die Versorgung, sondern dezentrale, kleinere Anlagen bringen den Strom in die Haushalte und Unternehmen. Die Anforderungen an die Stromnetze verändern sich in der Folge massiv. Durch die notwendigen Investitionen werden auch die Netzbetreiber von der Energiewende profitieren können.

Eine schon lange bekannte, aber bislang wenig genutzte Technologie, ist die Nutzung von Wasserstoff. Wasserstoff dient in diesem Fall gewissermaßen als Speichermedium. Da bei der Produktion von Wasserstoff sehr viel elektrische Energie benötigt wird, ist im Sinne der Energiewende allerdings nur grüner Wasserstoff hilfreich. Hier wird der zur Herstellung von grünem Wasserstoff benötigte Strom über Solar- bzw. Windparks gewonnen. Es ist zu erwarten, dass insbesondere die Industrie ihren hohen Energiebedarf, der bisher zu großen Teilen mit Erdgas gedeckt wird, zukünftig zu einem Großteil durch Wasserstoff decken kann. Allerdings ist noch viel Forschung und Entwicklung vonnöten, bis Umstellungen im großen Stil erfolgen können. Dauerhaft wird eine große Menge grüner Wasserstoff benötigt, um den Energiebedarf zu decken.

Tipp: Neben ETFs zur dezentrale erneuerbaren Energie gibt es zahlreiche weitere spannende Anlagethemen. Schau dir also gleich unsere Themen-ETF-Seite an.

Der weltweite Strombedarf wird weiter durch viele Faktoren deutlich steigen. Weltweit steigender Wohlstand, Elektromobilität oder der beschriebene Bedarf bei der Produktion grünen Wasserstoffs sind die Ursachen dieser Entwicklung. Überall wird mehr Strom benötigt.