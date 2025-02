Konkurrenz aus China: Bedroht Deepseek US-Tech-Sparte?

Wie gut die China-Software wirklich ist, wird sich zeigen. „Ob die Angaben stimmen, ist derzeit unklar. China gilt allgemein nicht als Vorreiter in Sachen Offenheit und Transparenz. Umso überraschender ist die freizügige Herangehensweise des Chatbots von Deepseek“, so Richert. Das Unternehmen setze auf Open-Source-Modelle, bei denen der Quellcode öffentlich einsehbar sei. Die Daten werden zwar auf Servern in China gespeichert, jedoch biete Deepeeek die Möglichkeit, die Software individuell anzupassen und auf eigenen Servern zu betreiben. „Kürzlich veröffentlichte das Unternehmen eine kostenlose App, die sofort Spitzenplätze in den Download-Charts erreichte. Datenschutz bleibt ein wichtiges Thema, doch ersten Einschätzungen zufolge ist der potenzielle Datenabfluss als moderat einzustufen“, meint Richert. Zumindest für Nutzer, die bereits TikTok auf ihrem Smartphone installiert haben, scheine Deepseek keine übermäßigen zusätzlichen Risiken mit sich zu bringen.

„Billig-KI“ made in China?

In China geht es häufig über den Preis. Bereits im vergangenen Jahr forderte China mit seinen günstigen Online-Händlern wie Temu und Shein das etablierte Geschäftsmodell von Amazon heraus. „Im Jahr der Schlange, das nach dem chinesischen Kalender Ende Januar begann, scheint der Fokus nun auf Billig-KI zu liegen“, hält Richert fest. Grundsätzlich sei Künstliche Intelligenz ein langfristiger Megatrend, der sich noch in den Anfängen befinde. Mehr Wettbewerb in diesem Bereich sei langfristig zu begrüßen, da er Innovation und Dynamik fördere. „Kurzfristige Kursrückgänge in der Branche können Anlegern zudem Chancen eröffnen, denn nur was tief fällt, kann hoch steigen“, resümiert Richert.