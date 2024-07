Künstliche Intelligenz (AI)-ETFs

NVIDIA ist bekannt für seine leistungsstarken Grafikprozessoren (GPUs), ohne die viele KI- und Deep-Learning-Anwendungen nicht möglich wären. Rapid7 bietet umfassende Lösungen für die Cybersicherheit und nutzt KI zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen. Intuitive Surgical entwickelt fortschrittliche chirurgische Systeme, die AI nutzen, um präzisere und weniger invasive Eingriffe zu ermöglichen. Keyence Corporation ist ein führender Anbieter von Sensortechnologie und Automatisierungslösungen, die KI-Anwendungen in der Fertigung und Industrie unterstützen. Baidu, ein führendes Technologieunternehmen in China, investiert stark in die KI-Forschung und -Entwicklung, insbesondere in den Bereichen autonomes Fahren und Spracherkennung.