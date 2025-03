Profi verrät: Diese drei Branchen sollten Anleger jetzt im Blick haben

Ausschließlich marktneutral anlegen ist dir zu langweilig? Dann solltest du dir diese drei Branchen einmal näher ansehen.

Bei der ETF-Anlage ist globale Ausrichtung Trumpf. Und es lief ja auch ganz gut. Sollte dir das sture Anlegen nach Lehrbuch etwas zu langweilig sein, kannst du um diesen Kern ein paar „Satelliten“ streuen. „Zumal 2025 das Jahr der Übernahmen und Firmenzusammenschlüsse werden könnte. Einige Branchen stehen dabei besonders im Fokus“, sagt Marc Gabriel, Kundendirektor bei der Oberbanscheidt & Cie. Vermögensverwaltungs GmbH in Kleve. Der Experte sieht in der neuen Trump-Regierung eine gewisse Dynamik dafür. Dazu gesellen sich niedrige Zinsen und eine konstantere Inflationsrate in den USA, was Merger- und Akquisition-Aktivitäten (M&A) zusätzlich unterstützen könnte. Zudem würden Private-Equity-Gesellschaften über beträchtliche Liquiditätsreserven verfügen, die sie gewinnbringend investieren müssten. Angesichts dessen sieht Gabriel diese drei Sparten als aussichtsreich an: