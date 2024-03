Jetzt auf Länder mit beschleunigtem Wirtschaftswachstum setzen?

Lediglich vier der G20-Staaten gelang es im Jahr 2023, die Wachstumsrate des Vorjahres zu übertreffen. Dieses Land punktet mit starkem Wirtschaftswachstum.

Auf Jahres Sicht verharrte das Wirtschaftswachstum der G20-Staaten mit 3,2 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres. Zur Erinnerung: Im Jahr 2021 war noch ein jährliches Plus in Höhe von 6,6 Prozent erzielt worden. Sowohl in den OECD-Ländern als auch in der Eurozone schlugen hingegen signifikante Rückgänge zu Buche. In den Euro-Ländern war ein regelrechter Einbruch von 3,4 Prozent (2022) auf 0,4 Prozent zu beklagen, während die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in der OECD mit 1,7 Prozent (2022: 2,9 Prozent) relativ glimpflich ausgefallen war. In lediglich vier Ländern wurde die G20-Wachstumsrate übertroffen. Dabei handelte es sich um die Türkei, Indonesien, China und Indien. Für Investoren dürfte in diesem Zusammenhang aber die Antwort auf eine andere Frage um einiges interessanter sein: Wer erzielte gegenüber dem Vorjahr eine höhere Wachstumsrate?