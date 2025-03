Enthemmtes Wachstum: Deshalb ist Indien mittlerweile das „neue China“

Noch Jahre volle Kraft voraus

„Solange das Defizit und entsprechend auch die Inflation unter Kontrolle bleiben – die Regierung und die Notenbank schauen dort sehr genau hin – haben auch die Zinsen langfristigen Spielraum nach unten. Die wachstumstragende Säule, der Konsum, ist in internationalen Vergleichen noch auf niedrigem Niveau und hat enormes Potential“, so Weyerer. Die Fachabteilung von Franklin Templeton glaubt, dass langsam die Zeit anbricht, in der Indien die Früchte ernten kann, die es in den letzten Jahren gesät hat. „Die Wachstumsraten können bei stabilen politischen Verhältnissen und weiterführenden Reformen noch eine ganze Weile aufrecht erhalten werden – zehn Jahre und länger“, meint Weyerer.