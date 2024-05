Deutsche Börse: Heimlicher Profiteur vom ETF-Boom

Wenn es um die Gewinner des ETF-Booms geht, fällt die Deutsche Börse aufgrund des Neobroker-Hypes nicht sofort ins Auge. Dabei profitiert der Börsenbetreiber in vielerlei Hinsicht vom anhaltenden Siegeszug der ETFs und könnte durch regulatorische Änderungen sogar noch stärker profitieren.

Das Handelsvolumen an der Deutschen Börse korreliert in der Regel mit der Volatilität am Aktienmarkt. Je höher die Volatilität, desto höher der Handelsumsatz. In Zeiten erhöhter Marktvolatilität, die häufig mit einem verstärkten Interesse an ETFs einhergeht, profitiert die Deutsche Börse von höheren Handelsvolumina und den damit verbundenen Erträgen. Diese zyklischen Umsätze könnten bei der Deutschen Börse in Zukunft noch weiter zunehmen.

Ein wichtiger Faktor ist dabei das von der EU geplante Verbot von Payment for Orderflow (PFOF) ab 2026. Bisher werden ETFs beispielsweise bei Trade Republic * außerbörslich über Lang & Schwarz gehandelt. Dieses Gesetz wird die Attraktivität außerbörslicher Handelsplätze stark reduzieren und den Handel an regulierten Börsen wie der Deutschen Börse begünstigen. Der Marktanteil des Xetra-Handels am börslich gehandelten ETF-Volumen in Europa lag 2023 bereits bei über 30 Prozent. Mit dem PFOF-Verbot dürfte dieses Volumen weiter steigen.