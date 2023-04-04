Wann sollte man den ETF-Sparplan ausführen?

Ein ETF-Sparplan ist eine einfache, kostengünstige und bequeme Möglichkeit, regelmäßig Geld in ETFs, und über diese in Wertpapiere wie Aktien, zu investieren.

Eine Frage, der man beim Sparen mit ETFs auf den ersten Blick vielleicht keine große Bedeutung beimisst: In welchem Rhythmus soll der Sparplan in das ETF-Portfolio investiert werden? Möglichst schnell nach Gehaltseingang, am Anfang oder Ende eines Monats oder zu einem ganz anderen Zeitpunkt? Schließlich kann die Wahl des richtigen Sparrhythmus die Rendite erheblich beeinflussen.

In diesem Ratgeber erklären wir dir die Hintergründe und Zusammenhänge zur optimalen zeitlichen Ausführung eines ETF-Sparplans.