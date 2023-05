Wann sollte man den ETF-Sparplan ausführen?

Eine Analyse des Bloggers Jan Taubitz zeigt, dass die besten Ausführungstage für einen ETF‑Sparplan in der Regel am Monatsanfang liegen, während die Ausführungstage am Monatsende eher zu den schlechtesten zählen. Dazu hat der Blogger Simulationen mit jeweils 10 ETFs über einen Zeitraum von 10 Jahren durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass es grundsätzlich am besten ist, den Sparplan so früh wie möglich im Monat auszuführen. Der Renditeunterschied zwischen dem besten und dem schlechtesten Ausführungstag betrug bei einem ETF auf den Nasdaq 100 Index sogar bis zu 4,4 Prozentpunkte.

Der Einfluss des Ausführungstages sollte jedoch nicht überbewertet werden, da die Wahl des Ausführungszeitpunktes von vielen anderen Faktoren abhängt. So kann es sinnvoll sein, den ETF‑Sparplan kurz nach Gehaltseingang ausführen zu lassen. Wichtig ist jedoch unabhängig vom gewählten Ausführungstag oder Sparrhythmus, dass regelmäßig und langfristig gespart und so kontinuierlich Vermögen aufgebaut wird.