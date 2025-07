Ja, Geldgeschenke können sich in ETFs in einem Junior-Depot des Kindes investieren lassen. Ein Junior-Depot eröffnen können aber nur die Eltern oder Sorgeberechtigten. Stimme dich also am besten ihnen ab. Großeltern und andere dem Kind nahestehende Personen können mit ihren Geldgeschenken somit Spar-Paten werden. Auch mit Robo-Advisors, also digitalen Vermögensverwaltern, kannst du deine Geldgeschenke für Kinder in ETFs investieren lassen.