Kindergeld anlegen

Nehmen wir ein Beispiel: Du investierst jeden Monat den Betrag des Kindergelds, also 255 Euro, in einen kostenlosen ETF-Sparplan auf einen breit gestreuten Welt-Aktien-ETF. Bei einer durchschnittlichen Rendite von 7 Prozent pro Jahr wächst dein Geld innerhalb von 18 Jahren auf einen Betrag von 107.941 Euro an. Da du deinem Kind über diese Zeit eine solide Finanzkompetenz vermittelt und die Begeisterung für ETFs als Geldanlage weitergegeben hast, führt es den ETF-Sparplan auch nach der Volljährigkeit mit dem Betrag des Kindergeldes weiter.

Die folgende Tabelle zeigt dir, was bis zu welchem Lebensalter des Kindes bei 255 Euro pro Monat möglich ist:

Alter des Kindes Einzahlungen des Kindergeldes insgesamt ETF-Vermögen des Kindes bei 7 % Rendite p.a. 0 0 Euro 0 Euro 15 45.900 Euro 79.780,27 Euro 18 55.080 Euro 107.941,00 Euro 20 61.200 Euro 130.153,55 Euro 30 91.800 Euro 299.896,54 Euro 40 122.400 Euro 633.806,70 Euro 50 153.000 Euro 1.290.658,52 Euro 60 183.600 Euro 2.582.785,48 Euro 67 205.020 Euro 4.174.864,09 Euro Quelle: extraETF Sparplanrechner, ohne Berücksichtigung von Steuern, Kosten, Inflation oder Renditeschwankungen. Stand: 06/2025.

Diese Simulation zeigt, wie der Zinseszinseffekt beim Sparen für Kinder mit ETFs über so lange Zeiträume seine volle Wirkung entfalten kann. So werden sogar Millionenbeträge möglich (in unserem Beispiel ist mit 46 Jahren und 5 Monaten Ansparzeit die Millionengrenze erreicht).

Beachte: Steuern, Kosten, Inflation und die Renditeschwankungen am Aktienmarkt wurden in unserem Beispiel unberücksichtigt gelassen.