Taschengeld richtig geben

Ein Kinderdepot mit einem ETF-Sparplan kann langfristig Vermögen für das Kind aufbauen. Unverzichtbare Zwecke sind die Altersvorsorge und das Schließen der Rentenlücke.

Eltern können beispielsweise anbieten, dass das Kind einen Teil seines Taschengelds langfristig in einen ETF-Sparplan auf einen breit gestreuten Welt-Aktien-ETF „investiert” und so miterlebt, wie aus kleinen Beträgen ein langfristiger Wertzuwachs entsteht. Das fördert das Verständnis für die Themen Börse, Rendite und Zinseszinseffekt, die in der Schule oft zu kurz kommen. Vor jeder Geldanlage solltest du dir ein solides Finanzwissen angeeignet haben, wie wir es beispielsweise in unserem Wissensbereich anbieten.

