Schenkungssteuer - Tipps zur Steueroptimierung

Wer große Vermögenswerte an die nächste Generation verschenken möchte, kommt an der Schenkungssteuer nicht vorbei. Doch es gibt gute Nachrichten: Mit der richtigen Strategie in der Nachlassplanung lässt sich die Schenkungssteuer erheblich reduzieren oder sogar vermeiden.

Besonders attraktiv ist dabei die 10-Jahres-Regel, die es Anlegern ermöglicht, Freibeträge regelmäßig neu zu nutzen. Doch wie funktioniert das genau? Welche Freibeträge gelten 2025? Und wie lassen sich Immobilien, Geld oder Wertpapiere im Rahmen einer durchdachten Nachlassplanung steueroptimiert verschenken?

Dieser Ratgeber zeigt, wie Anleger ihr Vermögen clever übertragen und dabei den Großteil der Abgaben an das Finanzamt sparen können.