Digitaler Nachlass – So regelt man das Online-Erbe

Auch digitale Güter wie Online-Konten, Kryptowährungen oder Cloud-Dienste gehen nach den allgemeinen erbrechtlichen Regeln auf die Erben über – sei es durch gesetzliche Erbfolge oder durch Testament. Das Problem liegt jedoch oft in der praktischen Zugänglichkeit: Viele Plattformen haben eigene Regelungen für den Todesfall, was den Zugriff erschwert. Wer verhindern will, dass digitale Assets verloren gehen oder es zu Streitigkeiten kommt, sollte rechtzeitig vorsorgen – etwa durch Dokumentation und klare Anweisungen im Testament.