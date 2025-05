Testament – selbst schreiben oder mit Notar?

Wenn du eine einzige Person als Alleinerben bestimmen möchtest, kannst du das wie folgt formulieren:

„Ich, [Name], geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort], bestimme hiermit, dass [Name des Erben] mein Alleinerbe sein soll. Dies umfasst mein gesamtes Vermögen. Ort, Datum, Unterschrift.“

Das Berliner Testament ist besonders beliebt unter Ehepaaren oder eingetragenen Lebenspartnern, die sich gegenseitig als Alleinerben einsetzen möchten.

Lebensgefährten, die nicht verheiratet sind, sollten ihre Wünsche klar festlegen, da sie sonst leer ausgehen.

Wenn du möchtest, dass mehrere Personen gemeinsam erben, kannst du das folgendermaßen formulieren:

„Ich, [Name], geboren am [Geburtsdatum] in [Geburtsort], bestimme hiermit, dass meine Erben [Name 1], [Name 2] und [Name 3] zu gleichen Teilen mein gesamtes Vermögen erben sollen. Sollten einzelne Erben vor mir versterben, soll ihr Anteil an die verbleibenden Erben zu gleichen Teilen übergehen. Ort, Datum, Unterschrift.“