Erbschaft & Nachlass planen

Viele Menschen schieben die Regelung von Erbschaft und Nachlass vor sich her - aus Unsicherheit, emotionaler Hemmung oder dem Gefühl, es sei noch zu früh. Doch wer sich rechtzeitig mit der eigenen Vermögensnachfolge auseinandersetzt, schafft Klarheit für die Angehörigen, vermeidet Streit und nutzt steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten optimal aus.

In diesem Ratgeber finden Anleger alles, was sie für eine durchdachte Nachlassplanung wissen müssen. Alle Inhalte sind praxisnah aufbereitet und mit weiterführenden Artikeln verlinkt - so können auch komplexere Themen vertieft werden.