Erbschaftssteuer Kinder - Vermögen steuerfrei übertragen

Bei der Nachlassplanung für Kinder gilt ganz klar: Je früher und strategischer Anleger vorgehen, desto höher ist am Ende das steuerfreie Vermögen für die Kinder. Wichtig ist, gezielt Schenkungen, Freibeträge und Sonderregelungen zu nutzen – so bleibt das hart erarbeitete Vermögen langfristig und nachhaltig in der Familie.

Markus Jordan, Gründer extraETF