Immobilien vererben oder verschenken

Mehrere Immobilien gleichzeitig übertragen – So vermeidest du hohe Steuern

Wer ein größeres Immobilienportfolio besitzt, steht vor der Herausforderung, die Steuerlast bei der Übertragung zu minimieren. Eine Lösung kann darin bestehen, die Immobilien auf verschiedene Erben oder Beschenkte aufzuteilen, um die individuellen Freibeträge voll auszuschöpfen.

Ein weiterer Ansatz ist die schrittweise Übertragung der Immobilien in mehreren Zehn-Jahres-Schritten – etwa durch eine Kettenschenkung, bei der Immobilien zunächst an den Ehepartner und später an die Kinder weitergegeben werden. Auf diese Weise können selbst umfangreiche Immobilienbestände steuerfrei oder steueroptimiert an die nächste Generation weitergegeben werden.

Auch die Gründung von Immobiliengesellschaften oder sog. Familienstiftungen kann eine langfristige Strategie zur Steuerminimierung darstellen. Dabei werden Immobilien als Gesellschaftsanteile übertragen, was zahlreiche Vorteile hinsichtlich der steuerlichen Gestaltung und des Schutzes vor Erbstreitigkeiten bietet.