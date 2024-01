Steuern 2024

Für Vermögenswirksame Leistungen (VL) werden ab 2024 die Einkommensgrenzen vereinheitlicht und steigen. Genauer gesagt erhöhen sich die Einkommensgrenzen für die Arbeitnehmersparzulage um mehr als das Doppelte. So können Vermögenswirksame Leistungen von noch mehr Menschen in Anspruch genommen werden, da die Einkommensgrenze dann bei 40.000 Euro für Ledige und 80.000 Euro für Paare liegt. Die Förderung und Höhe der maximalen Einzahlung verändern sich dabei nicht.

Für einen Bausparvertrag und die Tilgung eines Immobiliendarlehens liegt die staatliche Förderung bei 9 Prozent, während sie für einen Aktienfonds 20 Prozent beträgt. Nur ein Banksparplan geht bei der Förderung durch den Staat leer aus.

Wusstest du, dass Vermögenswirksame Leistungen nicht nur in Banksparpläne, Bausparverträge, Fondssparpläne oder zum Tilgen eines Baukredits verwendet werden können? Dann schau dir am besten unseren Ratgeber zum VL-Sparen in ETFs an, mit dem sich besonders günstig und renditestark sparen lässt.